Улан-Удэнский завод готовится к выпуску нового «Кукурузника»
Сборка трех опытных образцов легкого транспортного самолета «Байкал» ТВС-2ДТС, который придет на замену Ан-2 («Кукурузник»), начнется на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» в 2020 году, передает РИА Новости сообщение представителя российского ОПК на выставке AirShow China 2018.
По словам собеседника агентства, разработка проекта завершена, вся документация по нему передана в производство.
Новый самолет должен пойти в серию в 2021 году. Первым эксплуатантом «Байкала» станет якутская компания «Полярные авиалинии».
Напомним, легкомоторный самолет ТВС-2ДТС разработан Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина. Он заменит на местных линиях легендарный Ан-2, получивший прозвище «Кукурузник». Новая машина призвана решить проблему низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Ее планируется задействовать также для решения задач по оказанию экстренной медпомощи, тушения лесных пожаров и для сельскохозяйственных нужд.
Одно из требований к «Байкалу» – возможность посадки на грунтовые ВПП, лед и воду. Самолет оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN компании Honeywell (США, взлетная мощность – 1100 л.с.).
Крейсерская скорость самолета – 350 км/час, дальность полета – до 4,5 тыс. км. Благодаря современному комплексу авионики «Байкал» может выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.
В июне Военное Обозрение сообщало, что Минпромторг принял окончательное решение о запуске ТВС-2ДТС «Байкал» в серию.
По словам собеседника агентства, разработка проекта завершена, вся документация по нему передана в производство.
Новый самолет должен пойти в серию в 2021 году. Первым эксплуатантом «Байкала» станет якутская компания «Полярные авиалинии».
Напомним, легкомоторный самолет ТВС-2ДТС разработан Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина. Он заменит на местных линиях легендарный Ан-2, получивший прозвище «Кукурузник». Новая машина призвана решить проблему низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Ее планируется задействовать также для решения задач по оказанию экстренной медпомощи, тушения лесных пожаров и для сельскохозяйственных нужд.
Одно из требований к «Байкалу» – возможность посадки на грунтовые ВПП, лед и воду. Самолет оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN компании Honeywell (США, взлетная мощность – 1100 л.с.).
Крейсерская скорость самолета – 350 км/час, дальность полета – до 4,5 тыс. км. Благодаря современному комплексу авионики «Байкал» может выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.
В июне Военное Обозрение сообщало, что Минпромторг принял окончательное решение о запуске ТВС-2ДТС «Байкал» в серию.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org