Поклонники Трампа назвали выборы в США "потрясающим волшебством" президента

За последние 105 лет только 5 раз было, чтобы действующий президент получил большинство мест поддержки в Сенате. У мистера Трампа есть волшебство. У этого парня волшебство выходит из ушей. Он потрясающий организатор избирательных кампаний. Он каждый день приносит победы

Сегодня потрясающий успех. Все большое спасибо!

Президент США Дональд Трамп комментирует предварительные итоги так называемых промежуточных выборов в США. Напомним, что 6 ноября в Соединённых Штатах проходили выборы в Конгресс, а также предлагалось выбрать губернаторов ряда штатов. По словам Трампа, республиканцы празднуют феноменальный успех.В Твиттере Трамп приводит цитату о своём «волшебстве» от Бена Штайна:В общем, Трамп большой скромняга.А это заявление самого Трампа:Американские СМИ пишут о том, что представители Республиканской партии получают большинство в Сенате. На данную минуту известно о том, что у них точно как минимум 51 кресло из 100.Однако на 9:00 мск республиканцы уступали демократам по числу мест в палате представителей. Для получения большинства в нижней палате американского конгресса одна из партий должна получить 218 кресел. На данную минуту у демократов около 184 мест, у республиканцев – 177.Разрыв, как видно, небольшой.Подсчёт голосов продолжается, но это не помешало Трампу ещё несколько часов назад заявить, что для Республиканской партии эти выборы стали большим успехом.На самом деле, если расклад сил останется примерно таким, который определился после подсчёта голосов на данный момент, то в среде политических элит США это ничего принципиально не изменит. Политические партии в очередной раз разыграли карту с распределением ролей в Конгрессе. Или кто-то ожидал реальных перемен в американской политике?