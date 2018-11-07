Российские войска РХБЗ начали отслеживать обстановку в Идлибе
Расчеты машин РХМ-6 российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к мониторингу ситуации в демилитаризованной зоне «Идлиб» в Сирии, передает РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на российские посты близ демилитаризованной зоны в провинции Идлиб переброшены 6 машин РХБЗ, которые на регулярной основе будут вести оценку радиационной, химической и биологической обстановки.
По словам командира расчета РХМ-6, развернутой на посту военной полиции в городе Хальфая, Дмитрия Петрова, при обнаружении в воздухе отравляющих веществ приборы выдают звуковые и световые сигналы, определяют тип и концентрацию отравляющих веществ, а также азимут и угол их нахождения.
Представители военной полиции рассказали, что боевики, которых выбили из Хальфаи еще год назад, базируются в трех километрах от населенного пункта. Радикалы с периодичностью 2-3 раза в неделю нарушают режим прекращения огня. Делают они это преднамеренно, привлекая к провокации мобильные группы – либо установки РСЗО, либо вооруженные пикапы. После нескольких выстрелов в сторону позиций сирийской армии машины на большой скорости уезжают обратно.
«Мы ответный огонь не открываем», – добавил представитель российской военной полиции.
Сообщается, что датчики машины РХМ-6 способны обнаруживать в воздухе отравляющие вещества 26 видов на расстоянии до 6 км. При помощи специального оптического оборудования система ПХРДД-2Б может в течение минуты изучить обстановку на площади около 10 кв. км.
Согласно подписанному в сентябре российско-турецкому меморандуму, демилитаризованная зона «Идлиб» глубиной 15-20 км должна была быть создана к 15 октября. Однако турецкие военные попросили дать им дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования зоны в связи с неготовностью гарантировать безопасность со своей стороны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на российские посты близ демилитаризованной зоны в провинции Идлиб переброшены 6 машин РХБЗ, которые на регулярной основе будут вести оценку радиационной, химической и биологической обстановки.
По словам командира расчета РХМ-6, развернутой на посту военной полиции в городе Хальфая, Дмитрия Петрова, при обнаружении в воздухе отравляющих веществ приборы выдают звуковые и световые сигналы, определяют тип и концентрацию отравляющих веществ, а также азимут и угол их нахождения.
Представители военной полиции рассказали, что боевики, которых выбили из Хальфаи еще год назад, базируются в трех километрах от населенного пункта. Радикалы с периодичностью 2-3 раза в неделю нарушают режим прекращения огня. Делают они это преднамеренно, привлекая к провокации мобильные группы – либо установки РСЗО, либо вооруженные пикапы. После нескольких выстрелов в сторону позиций сирийской армии машины на большой скорости уезжают обратно.
«Мы ответный огонь не открываем», – добавил представитель российской военной полиции.
Сообщается, что датчики машины РХМ-6 способны обнаруживать в воздухе отравляющие вещества 26 видов на расстоянии до 6 км. При помощи специального оптического оборудования система ПХРДД-2Б может в течение минуты изучить обстановку на площади около 10 кв. км.
Согласно подписанному в сентябре российско-турецкому меморандуму, демилитаризованная зона «Идлиб» глубиной 15-20 км должна была быть создана к 15 октября. Однако турецкие военные попросили дать им дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования зоны в связи с неготовностью гарантировать безопасность со своей стороны.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org