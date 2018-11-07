На Украине создали новую "уникальную" броню для БТР
На Украине освоили производство "уникальной" брони для бронетранспортеров. Как сообщает блог bmpd со ссылкой на харьковское издание "StatusQuo", новые образцы брони смогли создать на Лозовском кузнечно-механическом заводе.
Согласно опубликованному материалу в харьковском издании под названием "Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони", украинское военное ведомство получило от харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ) семь первых бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой "уникальной" брони украинского производства. Производство брони освоено на Лозовском кузнечно-механическом заводе, сообщается, что новая броня соответствует всем высшим мировым стандартам, а кроме этого прошла контроль и приемку на всех этапах производства.
Там же на Лозовском КМЗ под контролем Харьковского КБМ и и научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" были изготовлены корпуса БТР-4 из новой спецстали марки "71". Сообщается, что в производстве на заводе находятся еще около 40 корпусов БТР из новой брони.
Ранее сообщалось, что для изготовления новых корпусов украинских бронетранспортеров использовалась некачественная броня Armstal польского производства, а также предпринимались попытки создания своих образцов броневой стали. В основном же под видом новых корпусов для бронетехники украинские производители использовали корпуса еще советских бронетранспортеров, изготовленных по советским технологиям.
новые БТР-4, изготовленные с применением "уникальной" брони
Согласно опубликованному материалу в харьковском издании под названием "Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони", украинское военное ведомство получило от харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ) семь первых бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой "уникальной" брони украинского производства. Производство брони освоено на Лозовском кузнечно-механическом заводе, сообщается, что новая броня соответствует всем высшим мировым стандартам, а кроме этого прошла контроль и приемку на всех этапах производства.
Там же на Лозовском КМЗ под контролем Харьковского КБМ и и научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" были изготовлены корпуса БТР-4 из новой спецстали марки "71". Сообщается, что в производстве на заводе находятся еще около 40 корпусов БТР из новой брони.
Ранее сообщалось, что для изготовления новых корпусов украинских бронетранспортеров использовалась некачественная броня Armstal польского производства, а также предпринимались попытки создания своих образцов броневой стали. В основном же под видом новых корпусов для бронетехники украинские производители использовали корпуса еще советских бронетранспортеров, изготовленных по советским технологиям.
- Использованы фотографии:
- администрация Харькова