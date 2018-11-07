На Украине создали новую "уникальную" броню для БТР

новые БТР-4, изготовленные с применением "уникальной" брони

На Украине освоили производство "уникальной" брони для бронетранспортеров. Как сообщает блог bmpd со ссылкой на харьковское издание "StatusQuo", новые образцы брони смогли создать на Лозовском кузнечно-механическом заводе.Согласно опубликованному материалу в харьковском издании под названием "Крупный завод под Харьковом освоил производство уникальной брони", украинское военное ведомство получило от харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ) семь первых бронетранспортеров БТР-4, изготовленных из новой "уникальной" брони украинского производства. Производство брони освоено на Лозовском кузнечно-механическом заводе, сообщается, что новая броня соответствует всем высшим мировым стандартам, а кроме этого прошла контроль и приемку на всех этапах производства.Там же на Лозовском КМЗ под контролем Харьковского КБМ и и научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" были изготовлены корпуса БТР-4 из новой спецстали марки "71". Сообщается, что в производстве на заводе находятся еще около 40 корпусов БТР из новой брони.Ранее сообщалось, что для изготовления новых корпусов украинских бронетранспортеров использовалась некачественная броня Armstal польского производства, а также предпринимались попытки создания своих образцов броневой стали. В основном же под видом новых корпусов для бронетехники украинские производители использовали корпуса еще советских бронетранспортеров, изготовленных по советским технологиям.