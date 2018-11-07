Американский Boeing P-8A провёл разведку близ Керченского пролива
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon американских ВМС (Patrol Squadron VP-10 Red Lancers) во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Твиттере.
Сообщается, что Boeing P-8A с бортовым номером 168764 входит в состав 10-й патрульной эскадрильи ВМС США. Самолет приближался к береговой линии Крымского полуострова на расстояние 25-35 км.
Согласно информации, в тот же день до прибытия «Боинга» разведку в регионе провел стратегический БЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США, местом базирования которого является авиабаза Sigonella, расположенная на территории Италии. Выполнение задания беспилотник начал с облета линии соприкосновения в Донбассе, за тем вышел в воздушное пространство над Черным морем.
В последнее время активность летательных аппаратов США и НАТО, проводящих разведку близ российских границ, заметно увеличилась. В частности их полеты фиксировалась как в районе Черного моря (Крыма и Краснодарского края), так и у западных рубежей России.
Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов, однако американская администрация неизменно отвечала отказом.
Многоцелевой морской самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования. Применяется также для разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. Может действовать как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе его конструкции – Boeing 737-800. Экипаж – 9 человек, в том числе 9 операторов. Боевой радиус – 3,7 тыс. км (перегоночная дальность – 8,3 тыс. км).
Всего произведено (на июль 2018 года) 96 единиц. Разработан для замены самолета Lockheed P-3 Orion.
Сообщается, что Boeing P-8A с бортовым номером 168764 входит в состав 10-й патрульной эскадрильи ВМС США. Самолет приближался к береговой линии Крымского полуострова на расстояние 25-35 км.
Согласно информации, в тот же день до прибытия «Боинга» разведку в регионе провел стратегический БЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США, местом базирования которого является авиабаза Sigonella, расположенная на территории Италии. Выполнение задания беспилотник начал с облета линии соприкосновения в Донбассе, за тем вышел в воздушное пространство над Черным морем.
В последнее время активность летательных аппаратов США и НАТО, проводящих разведку близ российских границ, заметно увеличилась. В частности их полеты фиксировалась как в районе Черного моря (Крыма и Краснодарского края), так и у западных рубежей России.
Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от подобных полетов, однако американская администрация неизменно отвечала отказом.
Многоцелевой морской самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования. Применяется также для разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. Может действовать как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе его конструкции – Boeing 737-800. Экипаж – 9 человек, в том числе 9 операторов. Боевой радиус – 3,7 тыс. км (перегоночная дальность – 8,3 тыс. км).
Всего произведено (на июль 2018 года) 96 единиц. Разработан для замены самолета Lockheed P-3 Orion.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/ua4wiy