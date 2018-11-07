Поставленные Сирии ЗРС С-300 полностью готовы к несению службы

В Сирии закончены работы с доставленными туда зенитно-ракетными комплексами С-300. Технические специалисты, прибывшие из России, завершили переоборудование С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 "Фаворит", передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.Согласно заявлению источника издания, российские специалисты оборонных предприятий, в начале октября прибывшие в Сирию, закончили переоборудование ЗРК С-300ПМ/ПМ-2 в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и вернулись в Россию. В настоящее время все три дивизиона готовы к боевому дежурству, осталось дождаться подготовленные сирийские расчеты ЗРС. Ранее сообщалось, что работа по переоборудованию ЗРК С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию заключается главным образом в замене российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на экспортные, в данном случае сирийские.Поставка сирийской стороне ЗРС С-300 была проведена в начале октября 2018 года, все комплексы были взяты из наличия Министерства обороны РФ. Если развертывание и переоборудование комплексов заняло около месяца, то подготовка сирийских расчетов, по данным российского военного ведомства, займет не менее 3-х месяцев.