Лавров рассказал об угрожавших российским военным ударах ВВС Израиля

Мы предупреждали о том, что подобное отношение может привести к трагическим последствиям — такие сигналы доводились по всем каналам и на самом высоком уровне. Одновременно подчёркивали, что силовые акции не способны решить вопросы израильской обеспокоенности в сфере безопасности, а лишь способствуют росту региональной напряженности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью испанскому изданию. Среди большого круга вопросов, которые были заданы главе российской дипломатии, прозвучал вопрос и по поводу военной операции в Сирии. В частности, речь зашла о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию после ситуации с нанесением удара по самолёту Ил-20 ВКС РФ. Напомним, что российская сторона возлагает вину за гибель российских военнослужащих на ВВС Израиля, отмечая, что израильский F-16 буквально прикрылся российским самолётом в момент нанесения удара ЗРК С-200 САА.В частности, израильскую сторону Москва обвиняет в том, что канал обмена информацией был задействован несвоевременно.По словам Сергея Лаврова, израильская сторона далеко не всегда строго выполняла взятые на себя обязательства по уведомлению российских военных о начале боевых операций на сирийской территории.Сергей Лавров отметил, что израильские авиаудары уже несколько раз несли прямую угрозу российским военнослужащим, находящимся на территории САР.Лавров рассказал о том, что в марте 2017 года израильская авиация наносила удары в районе сирийской Пальмиры, где в тот момент находились российские военнослужащие.Глава МИД РФ:Фактически Сергей Лавров даёт понять, что Израилю предлагался политико-дипломатический вариант разрешения вопросов, связанных с тем, что в Израиле считают угрозой национальной безопасности. Но руководство этой страны предпочло сугубо силовой вариант решения задачи. Однако на сегодняшний день ситуация такова, что разрешить проблему исключительно силой уже не получается.На этом фоне из Сирии пришли сообщения о том, что на северо-западе страны в ходе боестолкновения с боевиками погибли 15 военнослужащих САА и силы национальной обороны. Несколько сирийских солдат погибли в провинции Латакия.