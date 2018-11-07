В Польше стартовало учение Anakonda
В среду на территории Польши стартовало крупное военное учение НАТО Anakonda-2018, передает РИА Новости.
Для Польши эти маневры станут самыми крупными в текущем году. Их цель – отработка командным составом национальных и союзных войск совместных задач по ведению оборонительных операций в условиях обычных и гибридных угроз.
Особенностью мероприятий в рамках учения станет взаимодействия военных органов управления с гражданскими властями на разных уровнях.
К маневрам Anakonda-2018 привлечены военнослужащие из десяти стран НАТО, а также командные структуры Североатлантической организации.
Согласно информации, в учении на территории Польши задействовано 12,5 тыс. военных. Еще около 5 тыс. человек примут участие в эпизодах, действия которых развернутся в странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) и в Балтийском море.
Всего же на территории проведения маневров будут находиться около 100 тыс. военнослужащих. Общее количество военной техники – 5 тыс. единиц, в том числе 150 самолетов и вертолетов, а также 45 кораблей и судов обеспечения.
Учение Anakonda впервые затронет территории Латвии, Литвы и Эстонии.
Маневры разделены на 2 этапа: 7-16 ноября – учение войск (LIVEX), с 26 ноября по 6 декабря – командно-штабное учение (CPX). Переброска войск к местам проведения мероприятий началась еще в сентябре месяце.
В ходе отдельных эпизодов учения запланированы, в том числе форсирование реки Висла, освобождение «захваченного» судна, тренировки авиации по посадке летательных аппаратов на автомобильные дороги. Впервые будет отработана принудительная эвакуация населения из зоны боевых действий. Данная операция пройдет в Белостоке на границе с Беларусью.
По мнению экспертов, Anakonda-2018 является ответом альянса на белорусско-российское учение «Запад-2017».
Для Польши эти маневры станут самыми крупными в текущем году. Их цель – отработка командным составом национальных и союзных войск совместных задач по ведению оборонительных операций в условиях обычных и гибридных угроз.
Особенностью мероприятий в рамках учения станет взаимодействия военных органов управления с гражданскими властями на разных уровнях.
К маневрам Anakonda-2018 привлечены военнослужащие из десяти стран НАТО, а также командные структуры Североатлантической организации.
Согласно информации, в учении на территории Польши задействовано 12,5 тыс. военных. Еще около 5 тыс. человек примут участие в эпизодах, действия которых развернутся в странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) и в Балтийском море.
Всего же на территории проведения маневров будут находиться около 100 тыс. военнослужащих. Общее количество военной техники – 5 тыс. единиц, в том числе 150 самолетов и вертолетов, а также 45 кораблей и судов обеспечения.
Учение Anakonda впервые затронет территории Латвии, Литвы и Эстонии.
Маневры разделены на 2 этапа: 7-16 ноября – учение войск (LIVEX), с 26 ноября по 6 декабря – командно-штабное учение (CPX). Переброска войск к местам проведения мероприятий началась еще в сентябре месяце.
В ходе отдельных эпизодов учения запланированы, в том числе форсирование реки Висла, освобождение «захваченного» судна, тренировки авиации по посадке летательных аппаратов на автомобильные дороги. Впервые будет отработана принудительная эвакуация населения из зоны боевых действий. Данная операция пройдет в Белостоке на границе с Беларусью.
По мнению экспертов, Anakonda-2018 является ответом альянса на белорусско-российское учение «Запад-2017».
- Использованы фотографии:
- ТВЦ, http://www.tvc.ru