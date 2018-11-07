Директор ФСБ: Сорваны попытки терактов с применением БПЛА на ЧМ-2018

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщает о том, что сотрудниками специальной службы были предотвращены террористические акты во время прохождения в России чемпионата мира по футболу. В частности, речь идёт о попытках применения беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами. По словам Бортникова, высказавшегося на открытии совещания, в котором принимают участие главы спецслужб и правоохранительных структур, теракты такого рода были предотвращены.Александр Бортников отметил, что террористические группировки пытались сделать жертвами нападения иностранных болельщиков, но все планы злоумышленников были сорваны. Директор ФСБ отметил, что в общей сложности были выявлены семь группировок, которые готовили террористические атаки на стадионах и в других местах массового скопления людей.Александр Бортников отметил, что сегодняшняя тенденция к фактически неконтролируемому распространению дронов приводит к тому, что их начинают использовать террористы в своих целях.Директор ФСБ призвал разработать нормативы по регулированию процесса использования беспилотных средств.Напомним, что беспилотники многократно использовались террористами для попыток осуществления атак на авиабазу «Хмеймим». Несколько месяцев назад были опубликованы фото с повреждёнными самолётами ВКС РФ. По одной версии, боевики тогда осуществили миномётный обстрел российской авиабазы, по другой – применили снаряжённые взрывчаткой беспилотники.Недавно в России было заявлено, что координация синхронных атак беспилотников на авиабазу в провинции Латакия осуществлялась через системы американского противолодочного самолёта «Посейдон», который может быть использован и в качестве разведчика прибрежной зоны. Его модернизированная «начинка» действительно позволяет обмениваться сигналами с БПЛА, используя в том числе и механизмы определения координат с помощью спутников.