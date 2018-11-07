Директор ФСБ: Сорваны попытки терактов с применением БПЛА на ЧМ-2018
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщает о том, что сотрудниками специальной службы были предотвращены террористические акты во время прохождения в России чемпионата мира по футболу. В частности, речь идёт о попытках применения беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами. По словам Бортникова, высказавшегося на открытии совещания, в котором принимают участие главы спецслужб и правоохранительных структур, теракты такого рода были предотвращены.
Александр Бортников отметил, что террористические группировки пытались сделать жертвами нападения иностранных болельщиков, но все планы злоумышленников были сорваны. Директор ФСБ отметил, что в общей сложности были выявлены семь группировок, которые готовили террористические атаки на стадионах и в других местах массового скопления людей.
Александр Бортников отметил, что сегодняшняя тенденция к фактически неконтролируемому распространению дронов приводит к тому, что их начинают использовать террористы в своих целях.
Директор ФСБ призвал разработать нормативы по регулированию процесса использования беспилотных средств.
Напомним, что беспилотники многократно использовались террористами для попыток осуществления атак на авиабазу «Хмеймим». Несколько месяцев назад были опубликованы фото с повреждёнными самолётами ВКС РФ. По одной версии, боевики тогда осуществили миномётный обстрел российской авиабазы, по другой – применили снаряжённые взрывчаткой беспилотники.
Недавно в России было заявлено, что координация синхронных атак беспилотников на авиабазу в провинции Латакия осуществлялась через системы американского противолодочного самолёта «Посейдон», который может быть использован и в качестве разведчика прибрежной зоны. Его модернизированная «начинка» действительно позволяет обмениваться сигналами с БПЛА, используя в том числе и механизмы определения координат с помощью спутников.
Александр Бортников отметил, что террористические группировки пытались сделать жертвами нападения иностранных болельщиков, но все планы злоумышленников были сорваны. Директор ФСБ отметил, что в общей сложности были выявлены семь группировок, которые готовили террористические атаки на стадионах и в других местах массового скопления людей.
Александр Бортников отметил, что сегодняшняя тенденция к фактически неконтролируемому распространению дронов приводит к тому, что их начинают использовать террористы в своих целях.
Директор ФСБ призвал разработать нормативы по регулированию процесса использования беспилотных средств.
Напомним, что беспилотники многократно использовались террористами для попыток осуществления атак на авиабазу «Хмеймим». Несколько месяцев назад были опубликованы фото с повреждёнными самолётами ВКС РФ. По одной версии, боевики тогда осуществили миномётный обстрел российской авиабазы, по другой – применили снаряжённые взрывчаткой беспилотники.
Недавно в России было заявлено, что координация синхронных атак беспилотников на авиабазу в провинции Латакия осуществлялась через системы американского противолодочного самолёта «Посейдон», который может быть использован и в качестве разведчика прибрежной зоны. Его модернизированная «начинка» действительно позволяет обмениваться сигналами с БПЛА, используя в том числе и механизмы определения координат с помощью спутников.
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