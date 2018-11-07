Замминистра обороны РФ проверил российскую часть в Беларуси
Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов проверил воинскую часть ВКС, дислоцированную в Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны.
На встрече с военнослужащими генерал сообщил, что с 1 ноября приступило к работе Главное военно-политическое управление ВС РФ, перед которым руководством страны поставлены важные задачи.
В ходе своего визита Картаполов обратил особое внимание информационно-воспитательную работу, ведущуюся в части, и на внедрение информационных средств информации.
Генерал проверил состояние столовой, казармы, и посетил воинский православный храм Андрея Первозванного, передав настоятелю икону.
Он также провел встречу с отрядом юнармейцев, который состоит из детей российских военных и носит имя Героя России майора Романа Филипова, погибшего в Сирии. Картаполов вручил отряду флаг «Юнармии». Затем состоялось вручение юнармейцам нагрудных знаков. Кроме того, члены отряда получили библиотеку книг серии «Военные приключения».
В мероприятии приняли участие посол РФ в Минске Михаил Бабич и замначальника главного штаба «Юнармии» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.
Обращаясь к родителям, генерал отметил, что теперь их дети «еще в более надежных руках». По его словам, в настоящее время в рядах «Юнармии» состоит уже более 270 тыс. подростков, и с каждым днем их становится всё больше.
На встрече с военнослужащими генерал сообщил, что с 1 ноября приступило к работе Главное военно-политическое управление ВС РФ, перед которым руководством страны поставлены важные задачи.
В ходе своего визита Картаполов обратил особое внимание информационно-воспитательную работу, ведущуюся в части, и на внедрение информационных средств информации.
Генерал проверил состояние столовой, казармы, и посетил воинский православный храм Андрея Первозванного, передав настоятелю икону.
Он также провел встречу с отрядом юнармейцев, который состоит из детей российских военных и носит имя Героя России майора Романа Филипова, погибшего в Сирии. Картаполов вручил отряду флаг «Юнармии». Затем состоялось вручение юнармейцам нагрудных знаков. Кроме того, члены отряда получили библиотеку книг серии «Военные приключения».
В мероприятии приняли участие посол РФ в Минске Михаил Бабич и замначальника главного штаба «Юнармии» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.
Обращаясь к родителям, генерал отметил, что теперь их дети «еще в более надежных руках». По его словам, в настоящее время в рядах «Юнармии» состоит уже более 270 тыс. подростков, и с каждым днем их становится всё больше.
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- Минобороны РФ