Сервисный центр послепродажного обслуживания С-400 откроют в Китае

Россия не исключает в перспективе открытия сервисного центра по обслуживанию и ремонту систем ПВО С-400 "Триумф" на территории Китая. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе проходящей оборонной выставки Airshow China-2018 .Директор ФСВТС в частности заявил, что Китай уже эксплуатирует российские зенитные системы С-300, а с учетом поставок китайской армии ЗРС С-400, Россия считает создание центра послепродажного обслуживания российских систем ПВО на китайской территории логичным и целесообразным, тем более, что в 2017 году в Китае уже был открыт один центр по ремонту зенитно-ракетных комплексов ПВО российского производства, а именно Тор-М1. Напомним, что контракт на поставку в КНР ЗРС С-400 был заключен в 2015 году, на настоящий момент поставлен один полковой комплект, окончание поставок планируется на 2020 год.Также Шугаев отметил, что по причине значительного количества российской военной техники в китайской армии, Россия прорабатывает проекты комплексного сервисного обслуживания по вертолетной тематике и в области авиационного двигателестроения.