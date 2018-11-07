Почему "Анаконду" поселили в Польше и Прибалтике?
Учения НАТО никоим образом не направлены против России. Ну почему же мы с вами, граждане России, такие непонимающие? Не понимаем даже того, что мы настолько агрессивны, что уже завтра-послезавтра в голову нам взбредёт занять Сувалкский коридор и на «Терминаторах» вкатиться в Вильнюс и Варшаву. Никак не понимаем.
Не успели закончиться крупнейшие с 1991 года учения НАТО Trident Juncture-2018 в Скандинавии, как миролюбивые североатлантисты запускают очередные военные маневры. И это всего лишь случайное совпадение, что проводятся они опять-таки в странах, граничащих с Россией. И ещё более случайное совпадение в том, что носят они название «Анаконда» (новость на "ВО"), которое не менее случайно оказалось созвучно с известной американской стратегией «Петля Анаконды». Террариум с натовской рептилией у российских границ?
На самом деле в Варшаве говорят, что учения не натовские, а польско-литовско-латвийско-эстонские. То есть, всё своими силами – даже со Столтенбергом никто не советовался...
Журналисты тем временем задали вопрос по поводу того, кого собралась душить польско-прибалтийская анаконда? Офицеры из 12,5-тысячного контингента заверили, что их анаконда – демократичное создание, и никого ни душить, ни глотать не собирается. Просто анаконду несколько беспокоят российские оперативно-тактические комплексы «Искандер», которые угрожают зоне её обитания на балтийских берегах. Тот факт, что «Искандеры» под Калининградом появились уже после шипения нескольких таких анаконд в районе Гданьска, а также после начала развёртывания системы ПРО США в Редзиково, офицеры армии Польши предпочли оставить без комментариев, нервно закурив в сторонке.
Одна из фаз по сценарию учений проходит неподалёку от того самого Редзиково, где вскоре должен вырасти очередной американский «проект против иранской и северокорейской ракетных программы». В этой связи сами маневры напоминают отработку спущенной сверху (из Вашингтона, естественно), директиву о необходимо отработать возможности по защите американского военного объекта, случайно оказавшегося у границ РФ.
Одновременно с началом шипения «Анаконды-2018» прошипел и президент Европейского совета Дональд Туск. Бывший польский премьер заявил, что у Варшавы сегодня «не складываются отношения» с европейским центром, а потому велика опасность того, что Польша может заявить о выходе из состава ЕС. По словам Туска, европейское желание оставить в составе ЕС Польшу может оказаться существенно менее акцентированным, чем желание оставить в Евросоюзе Британию.
На самом деле в Польше действительно звучали заявления о готовности покинуть ЕС. И снова «совпадение». Зазвучали эти слова за несколько месяцев до начала периода, в течение которого Польше придётся погасить основную часть долга перед еврокредиторами. А цена вопроса – более сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет. Польские власти решили, что Брюссель можно шантажировать заявлениями о выходе ради реструктуризации старых и получения новых кредитов. А чтобы Брюссель понял польский посыл однозначно, Варшава пытается действовать в координации с Вашингтоном, той же «Анакондой-2018» демонстрируя, что может стать главным союзником США в континентальной Европе.
Не успели закончиться крупнейшие с 1991 года учения НАТО Trident Juncture-2018 в Скандинавии, как миролюбивые североатлантисты запускают очередные военные маневры. И это всего лишь случайное совпадение, что проводятся они опять-таки в странах, граничащих с Россией. И ещё более случайное совпадение в том, что носят они название «Анаконда» (новость на "ВО"), которое не менее случайно оказалось созвучно с известной американской стратегией «Петля Анаконды». Террариум с натовской рептилией у российских границ?
На самом деле в Варшаве говорят, что учения не натовские, а польско-литовско-латвийско-эстонские. То есть, всё своими силами – даже со Столтенбергом никто не советовался...
Журналисты тем временем задали вопрос по поводу того, кого собралась душить польско-прибалтийская анаконда? Офицеры из 12,5-тысячного контингента заверили, что их анаконда – демократичное создание, и никого ни душить, ни глотать не собирается. Просто анаконду несколько беспокоят российские оперативно-тактические комплексы «Искандер», которые угрожают зоне её обитания на балтийских берегах. Тот факт, что «Искандеры» под Калининградом появились уже после шипения нескольких таких анаконд в районе Гданьска, а также после начала развёртывания системы ПРО США в Редзиково, офицеры армии Польши предпочли оставить без комментариев, нервно закурив в сторонке.
Одна из фаз по сценарию учений проходит неподалёку от того самого Редзиково, где вскоре должен вырасти очередной американский «проект против иранской и северокорейской ракетных программы». В этой связи сами маневры напоминают отработку спущенной сверху (из Вашингтона, естественно), директиву о необходимо отработать возможности по защите американского военного объекта, случайно оказавшегося у границ РФ.
Одновременно с началом шипения «Анаконды-2018» прошипел и президент Европейского совета Дональд Туск. Бывший польский премьер заявил, что у Варшавы сегодня «не складываются отношения» с европейским центром, а потому велика опасность того, что Польша может заявить о выходе из состава ЕС. По словам Туска, европейское желание оставить в составе ЕС Польшу может оказаться существенно менее акцентированным, чем желание оставить в Евросоюзе Британию.
На самом деле в Польше действительно звучали заявления о готовности покинуть ЕС. И снова «совпадение». Зазвучали эти слова за несколько месяцев до начала периода, в течение которого Польше придётся погасить основную часть долга перед еврокредиторами. А цена вопроса – более сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет. Польские власти решили, что Брюссель можно шантажировать заявлениями о выходе ради реструктуризации старых и получения новых кредитов. А чтобы Брюссель понял польский посыл однозначно, Варшава пытается действовать в координации с Вашингтоном, той же «Анакондой-2018» демонстрируя, что может стать главным союзником США в континентальной Европе.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- https://www.flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej