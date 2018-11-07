В Ростехе рассказали о поставках Т-90 во Вьетнам
Поставка танков Т-90С и Т-90СК проходит по графику, большая часть машин уже передана вьетнамской стороне, передает РИА Новости сообщение руководителя делегации компании «Ростех» на выставке China-2018 в Чжухае Виктора Кладова.
По его словам, отгрузка имущества (танков) продолжается, большая часть бронетехники уже на месте.
Контракт на поставку Вьетнаму 64 танков Т-90 был заключен в 2016 году. Впервые об этом стало известно из годового отчета корпорации «Уралвагонзавод» за 2016 год. Исполнение контракта должно быть завершено в 2019 году.
Также Кладов рассказал о поставке десяти учебных самолетов Як-130 в Мьянму. При этом правительство страны заказало еще 6 таких же самолетов.
Он пояснил, что 10 машин к настоящему времени уже находятся у покупателя, а сейчас реализуется опционная поставка еще шести самолетов.
Ранее также сообщалось о намерении Мьянмы заключить контракт с РФ на поставку шести истребителей Су-30СМ. Стоимость сделки оценивается в $400 млн. В случае подписания твердого контракта военное ведомство сможет получить самолеты уже в 2019 году.
Как отмечали эксперты, контракты с этими странами позволяют укрепить позиции России на юго-азиатском рынке. А что касается самолетов, то любой, даже небольшой контракт позволит загрузить мощности Иркутского завода до развертывания там полномасштабного серийного производства пассажирских авиалайнеров МС-21.
По его словам, отгрузка имущества (танков) продолжается, большая часть бронетехники уже на месте.
Контракт на поставку Вьетнаму 64 танков Т-90 был заключен в 2016 году. Впервые об этом стало известно из годового отчета корпорации «Уралвагонзавод» за 2016 год. Исполнение контракта должно быть завершено в 2019 году.
Также Кладов рассказал о поставке десяти учебных самолетов Як-130 в Мьянму. При этом правительство страны заказало еще 6 таких же самолетов.
Он пояснил, что 10 машин к настоящему времени уже находятся у покупателя, а сейчас реализуется опционная поставка еще шести самолетов.
Ранее также сообщалось о намерении Мьянмы заключить контракт с РФ на поставку шести истребителей Су-30СМ. Стоимость сделки оценивается в $400 млн. В случае подписания твердого контракта военное ведомство сможет получить самолеты уже в 2019 году.
Как отмечали эксперты, контракты с этими странами позволяют укрепить позиции России на юго-азиатском рынке. А что касается самолетов, то любой, даже небольшой контракт позволит загрузить мощности Иркутского завода до развертывания там полномасштабного серийного производства пассажирских авиалайнеров МС-21.
- Использованы фотографии:
- АО "Рособоронэкспорт"