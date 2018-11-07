Российская экспозиция на Indo Defense 2018 будет весьма насыщенной
В Индонезийской столице Джакарте на открывшейся 8-ой оборонной выставке Indo Defense 2018, которая пройдет с 7 по 10 ноября, Россия покажет более 200 образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта.
Как говорится в сообщении компании, Рособоронэкспорт представит единую российскую экспозицию, в состав которой войдут семь предприятий ОПК, которые представят перспективным покупателям российское вооружение и технику, в том числе для ВВС: истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, разведывательные комплексы беспилотной авиации и вертолеты.
Представителям сухопутных войск российские оружейники покажут технику, которая больше всего привлекает внимание зарубежных покупателей: танк Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-3М и БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-82А и БТ-3Ф, боевую машину поддержки танков БМПТ и противотанковые комплексы.
Не обошли своим вниманием в Рособоонэкспорте и стрелковое оружие, которое будет представлено АК "100-й" серии, различными пулеметами и оружием ближнего боя.
Всего же в экспозицию российской оборонки будут входить более 200 образцов вооружения и техники, включая специальные автомобили, вооружение для кораблей и подлодок, а также комплексы ПВО малого, среднего и дальнего действия.
Как говорится в сообщении компании, Рособоронэкспорт представит единую российскую экспозицию, в состав которой войдут семь предприятий ОПК, которые представят перспективным покупателям российское вооружение и технику, в том числе для ВВС: истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, разведывательные комплексы беспилотной авиации и вертолеты.
Представителям сухопутных войск российские оружейники покажут технику, которая больше всего привлекает внимание зарубежных покупателей: танк Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-3М и БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-82А и БТ-3Ф, боевую машину поддержки танков БМПТ и противотанковые комплексы.
Не обошли своим вниманием в Рособоонэкспорте и стрелковое оружие, которое будет представлено АК "100-й" серии, различными пулеметами и оружием ближнего боя.
Всего же в экспозицию российской оборонки будут входить более 200 образцов вооружения и техники, включая специальные автомобили, вооружение для кораблей и подлодок, а также комплексы ПВО малого, среднего и дальнего действия.
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- Рособоронэкспорт