Почему лайнеры Boeing могут самопроизвольно срываться в пике?

Стало известно, что самолётостроительная компания Boeing собирается распространить сообщение по всем авиакомпаниям мира, в воздушных парках которых есть новые лайнеры Boeing 737 Max. В этом предупреждении будет говориться о том, что самолеты указанной модели могут самопроизвольно срываться в пике.Поводом для этого послужила страшная катастрофа Boeing 737 индонезийского авиаперевозчика Lion Air, который неожиданно рухнул в море практически сразу после взлета 29 октября этого года. Представители Национального транспортного комитета Индонезии заявили, что наиболее вероятной причиной этого инцидента может стать тот факт, что у членов экипажа была неверная информация о скорости и высоте передвижения лайнера.Искаженные навигационные параметры во время пилотирования Boeing 737 Max могут возникнуть из-за некорректного поведения этой воздушной машины во время некоторых аэродинамических ситуаций в полете. Так, по сообщению конструкторов авиапредприятия Boeing, модель серии 737 Max может автоматически клевать носом при срыве потока или непроизвольном нарушении баланса обтекания воздушных масс вокруг фюзеляжа и крыльев самолета.В предупредительном сообщении, которое собирается распространить пресс-служба вышеназванной американской корпорации, будет содержаться инструкция для летчиков гражданской авиации по правильному преодолению подобных внештатных полетных ситуаций. Более того, отдельно в инструкции будут прописаны приемы пилотирования Boeing 737 Max, используя которые летчики смогут избежать опасных проявлений нехарактерного поведения этого американского лайнера.Как сообщается, предупреждение и инструкция основаны на предварительных выводах, сделанных после изучения деталей крушения индонезийского Boeing 737. Авиакомпания Lion Air приобрела этот новый самолет и эксплуатировала его всего три месяца, так что об амортизационном износе каких-либо агрегатов или механизмов данного летательного аппарата речи не идет.На сегодняшний день черные ящики упавшего самолета обнаружены, их содержимое изучают профильные эксперты. После полной дешифровки полетных данных будет сделано окончательное заключение об истинных причинах авиакатастрофы, на основе которого и будет принято решение о дальнейшей летной судьбе Boeing 737 Max.