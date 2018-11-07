ВШЭ: В России вновь начался рост социального неравенства

Эксперты НИУ Высшая школа экономики заявили о том, что в России вновь начался этап увеличения социальной дифференциации. Речь идёт о глубине расслоения социальных групп по уровню доходов. Если верить данным Центра развития НИУ ВШЭ, то в последние годы пропасть между наиболее богатыми и бедными в России сокращалась вместе с сокращающимся уровнем инфляции. Наименьшая социальная дифференциация проявила себя в 2017 году. Однако по мировым меркам расслоение в России по уровню доходов (а есть и показатель по уровню расходов) крайне велико.Ранее Росстат опубликовал данные о том, что расслоение по уровню доходов за январь-сентябрь текущего года выросло в сравнении с аналогичным периодом 2017-го.Если в процентном выражении, то выглядит это так: 10% наиболее богатых россиян имеют 29,6% денежных доходов. В то же время 10% наименее обеспеченных россиян имеют доход около 2,1%.Если же говорить о владении национальными богатствами, то здесь расслоение куда более очевидно. Около 2-х лет назад, когда в нашей стране заявляли о снижении социальной дифференциации, швейцарский банк Credit Suisse провёл своё исследование по параметрам расслоения в разных странах мира. Результаты следующие: 10% наиболее богатых россиян сосредоточили в своих руках 89% национальных активов. Показатель социального расслоения, который использовал в анализе Credit Suisse, высок и в других крупных странах, однако он несколько ниже российского. Для сравнения: 10% богатейших граждан Китая обладают примерно 70% совокупных активов. В США – около 78%.Коэффициент Джини в РФ тоже пошёл вверх. Речь идёт о статистическом показателе степени расслоения общества по отношению к какому-либо изучаемому признаку (доходам). Сегодня он составляет 0,402 пункта. Это примерно уровень 2003 года. Чем больше этот коэффициент отличен от нуля и близок к единице, тем больше богатств сосредоточено в руках меньшей по численности группы граждан. Для сравнения: коэффициент Джини в Норвегии и Швеции по 0,25, в Швейцарии 0,32, в Турции 0,42, в Белоруссии – 0,28, в США – 0,406. Как видно, по этому показателю Россия находится практически на одном уровне США. И в данном случае это крайне сомнительное экономическое «достижение».