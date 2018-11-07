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Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы

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Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность для граждан "страны-агрессора" (россиян-прим.) за незаконное пересечение границы страны, следует из сообщения, размещенного на сайде Верховной Рады Украины.

Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы



Как следует из нового закона, принятого Верховной Радой Украины 18 октября этого года, незаконное пересечение украинской границы гражданином страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Если такой гражданин с первого раза не понял и попался второй раз или пересек границу группой лиц, то грозит ему лишение свободы от 3 до 5 лет, а если еще и с оружием, то от 5 и до 8 лет лишения свободы. При этом закон действует только в отношении россиян, т.е. граждан страны-агрессора, или других лиц, действующих в интересах государства-агрессора. Незаконным пересечением считается пересечение границы вне пунктов пропуска, без документов или с фальшивыми документами.

Ранее за подобное деяние законодательство Украины предусматривало штраф или административный арест до 15 суток, что и будет действовать в отношении граждан других государств, не относящихся к государству-агрессору (данное определение России принято Верховной Радой в 2015 году).

Закон вступает в силу с момента его опубликования в официальных СМИ Киева.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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