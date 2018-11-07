Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы
Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность для граждан "страны-агрессора" (россиян-прим.) за незаконное пересечение границы страны, следует из сообщения, размещенного на сайде Верховной Рады Украины.
Как следует из нового закона, принятого Верховной Радой Украины 18 октября этого года, незаконное пересечение украинской границы гражданином страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Если такой гражданин с первого раза не понял и попался второй раз или пересек границу группой лиц, то грозит ему лишение свободы от 3 до 5 лет, а если еще и с оружием, то от 5 и до 8 лет лишения свободы. При этом закон действует только в отношении россиян, т.е. граждан страны-агрессора, или других лиц, действующих в интересах государства-агрессора. Незаконным пересечением считается пересечение границы вне пунктов пропуска, без документов или с фальшивыми документами.
Ранее за подобное деяние законодательство Украины предусматривало штраф или административный арест до 15 суток, что и будет действовать в отношении граждан других государств, не относящихся к государству-агрессору (данное определение России принято Верховной Радой в 2015 году).
Закон вступает в силу с момента его опубликования в официальных СМИ Киева.
Как следует из нового закона, принятого Верховной Радой Украины 18 октября этого года, незаконное пересечение украинской границы гражданином страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Если такой гражданин с первого раза не понял и попался второй раз или пересек границу группой лиц, то грозит ему лишение свободы от 3 до 5 лет, а если еще и с оружием, то от 5 и до 8 лет лишения свободы. При этом закон действует только в отношении россиян, т.е. граждан страны-агрессора, или других лиц, действующих в интересах государства-агрессора. Незаконным пересечением считается пересечение границы вне пунктов пропуска, без документов или с фальшивыми документами.
Ранее за подобное деяние законодательство Украины предусматривало штраф или административный арест до 15 суток, что и будет действовать в отношении граждан других государств, не относящихся к государству-агрессору (данное определение России принято Верховной Радой в 2015 году).
Закон вступает в силу с момента его опубликования в официальных СМИ Киева.
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