Новые БМП-2М поступят на вооружение 201-ой военной базы

Пять новых боевых машин пехоты БМП-2М до конца года поступят на вооружение 201 российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Согласно сообщению военного ведомства, новые БМП поступят на вооружение военной базы в рамках гособоронзаказа и заменят стоящую на вооружении устаревшую технику. Экипажи для новых боевых машин уже сформированы из военнослужащих контрактной службы, которые прошли специальную программу переподготовки. На территории военной базы проведена перепланировка, для поступающих машин приготовлены крытые места стоянки, что облегчит их техническое обслуживание и эксплуатацию.На БМП-2М установлен новейший прицел Б07-К2, новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью. На вооружении - 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, противотанковый ракетный комплекс "Корнет", автоматическая 30-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулемётом ПКТ.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.