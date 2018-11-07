Стала известна статистика дезертирства из ВСУ
За четыре с половиной года воинские части украинской армии самовольно оставили или дезертировали более 33 тысяч военнослужащих, сообщают Известия со ссылкой на доклад военной прокуратуры Украины.
Доклад посвящен состоянию правопорядка и дисциплины в вооруженных силах страны.
По словам военно-дипломатического источника газеты, комментировавшего документ, в названное число входят как «самовольщики» (оставляют свои части на время), так и дезертиры. Каково их процентное соотношение в прокуратуре не уточнили.
При этом отлавливают беглецов в незначительном количестве: с начала этого года по сентябрь правоохранителям удалость задержать лишь 1587 дезертиров, отметил собеседник.
Он отметил, что общая численность ВСУ – около 200 тыс. человек, поэтому 33 тыс. случает оставления частей, конечно же, не может не настораживать. Многие сбегают, прихватив оружие и боеприпасы, в том числе патроны и гранаты. На сегодняшний день в розыске числится около 15 тыс. единиц стрелкового оружия, похищенного из армии.
Собеседник также указал на еще одну значительную проблему – существенный рост в ВСУ небоевых безвозвратных и санитарных потерь. К концу сентября они составили без малого 18 тыс. человек, из них 6 тысяч приходятся на зону ООС (АТО) в Донбассе.
По его словам, с начала года покончили жизнь самоубийством более 880 военнослужащих, погибли в результате ДТП около трехсот. Скончались от ранений, полученных при неосторожном обращении с оружием – 272 человека, в результате отравления наркотиками – 275 человек. Количество смертей в результате умышленных убийств – 227, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Доклад посвящен состоянию правопорядка и дисциплины в вооруженных силах страны.
По словам военно-дипломатического источника газеты, комментировавшего документ, в названное число входят как «самовольщики» (оставляют свои части на время), так и дезертиры. Каково их процентное соотношение в прокуратуре не уточнили.
При этом отлавливают беглецов в незначительном количестве: с начала этого года по сентябрь правоохранителям удалость задержать лишь 1587 дезертиров, отметил собеседник.
Он отметил, что общая численность ВСУ – около 200 тыс. человек, поэтому 33 тыс. случает оставления частей, конечно же, не может не настораживать. Многие сбегают, прихватив оружие и боеприпасы, в том числе патроны и гранаты. На сегодняшний день в розыске числится около 15 тыс. единиц стрелкового оружия, похищенного из армии.
Собеседник также указал на еще одну значительную проблему – существенный рост в ВСУ небоевых безвозвратных и санитарных потерь. К концу сентября они составили без малого 18 тыс. человек, из них 6 тысяч приходятся на зону ООС (АТО) в Донбассе.
По его словам, с начала года покончили жизнь самоубийством более 880 военнослужащих, погибли в результате ДТП около трехсот. Скончались от ранений, полученных при неосторожном обращении с оружием – 272 человека, в результате отравления наркотиками – 275 человек. Количество смертей в результате умышленных убийств – 227, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
- Использованы фотографии:
- Новостное агентство Хпрьков, https://nahnews.org