Китай представил ракетный комплекс, который всех "запутал"

На проходящей в эти дни в китайском Чжухае очередной авиационно-космической выставке China International Aviation & Aerospace Exhibition 2018 (China Airshow 2018), китайская компания Sichuan Academy of Aerospace Technology (SCAAT), входящая в состав китайской государственной ракетно-космической корпорации China Aerospace Science и Technology Corporation (CASC), представила новый многоцелевой ракетный комплекс, передает блог bmpd.Находящиеся на выставке посетители, впервые увидев новый многоцелевой ракетный комплекс, прибывали в некотором затруднении о назначении данного вооружения, так как по своей конструкции комплекс напоминает модернизированный ЗРК, похожий на российские ЗРС С-300 и С-400 или идентичный С-300 китайский HQ-9 - у нового китайского ракетного комплекса почти такие же пусковые контейнеры.Однако в дальнейшем стало ясно, что под видом комплекса ПВО скрывался новейший тактический баллистический ракетный комплекс (ТБРК) с вертикальным пуском на основе оперативно-тактической многоцелевой ракеты WS-600L класса "земля-земля". Полные технические данные китайской новинки не приводятся, однако известно, что дальность стрельбы составляет более 290 км, а ракета способна поражать не только наземные, но и морские цели.Как поясняют эксперты, индекс WS в названии китайского вооружения традиционно присваивается РСЗО и ракетным системам класса "земля-земля", выпускаемым китайской компанией Sichuan Academy of Aerospace Technology (SCAAT).