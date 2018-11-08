Проект SCAF. Истребитель будущего для Франции и Германии
В последние десятилетия европейские страны неоднократно разрабатывали новые боевые самолеты в рамках международного сотрудничества. В то же время, целый ряд таких совместных проектов не дал ожидаемых результатов. Недавно стартовали предварительные работы по очередному международному проекту, предназначенному для будущего перевооружений войск. Франция и Германия договорились о создании многоцелевого самолета фронтовой авиации с рабочим названием Système de Combat Aérien du Futur (SCAF).
Будущее и политика
В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Германии и Франции состоят самолеты разных типов, как сравнительно старые, так и новые. Согласно текущим планам, эксплуатация наиболее новых машин сможет продолжаться в течение длительного времени. Ресурс техники будет продлеваться в рамках ремонта, а модернизация обеспечит соответствие актуальным требованиям. Однако в конце тридцатых годов возникнет надобность в совершенно новых самолетах, которые должны будут заменить имеющуюся технику.
Обе страны достаточно давно озаботились вопросом дальнейшего развития боевой авиации, однако реальные результаты пока отсутствуют. Кроме того, некоторые попытки создания совершенно новых образцов имеют сомнительные перспективы. Так, на протяжении нескольких последних лет Франция и Великобритания занимались проработкой совместного проекта FCAS / Future Combat Air System («Воздушная боевая система будущего»). Насколько известно, к настоящему времени в рамках этой программы были проведены лишь некоторые исследования, и до технического проектирования еще далеко.
При этом будущее программы FCAS оказалось под вопросом. Пресловутый «Брекзит» может помешать эффективному сотрудничеству британских и французских авиастроителей. Кроме того, Лондон решил сократить расходы на перспективный проект, тогда как Париж не спешит отказываться от него. Каким окажется будущее проекта FCAS – неизвестно. Пока есть основания как для оптимизма, так и для негативных прогнозов. Ситуация должна проясниться в обозримом будущем.
Будущее проекта FCAS зависит от ряда специфических факторов. При этом с ним прямо связано дальнейшее развитие ВВС Франции. Официальный Париж не устраивают такие риски, что приводит к необходимости запуска новых программ разработки авиационной техники. В дополнение к прорабатываемому проекту FCAS предложили запустить новую программу аналогичного назначения. Для сокращения рисков предлагалось начать сотрудничество с другой страной.
Новый проект
Еще в середине 2017 года высшее руководство Франции и Германии объявило о намерении начать разработку еще одного проекта самолета для тактической авиации. На тот момент утверждалось, что в создании нового истребителя примут участие все основные предприятия авиастроительной отрасли и смежных областей из двух стран. Предполагалось, что основные работы по проекту начнутся только в будущем. Серийное производство нового самолета сможет стартовать не ранее второй половины тридцатых годов.
Перспективный образец авиационной техники получил название SCAF (Système de Combat Aérien du Futur – «Воздушная боевая система будущего»). Нельзя не отметить, что Франция, запуская очередной проект с участием нового зарубежного партнера, сохранила существующее название. Программы SCAF и FCAS фактически имеют одно и то же название, но на разных языках.
В начале апреля 2018 года стало известно, что две страны дали старт новому проекту. Руководители военных ведомств двух стран после переговоров заявили о скором начале предварительной проработки проекта. По очевидным причинам, представители стран-разработчиков пока не готовы раскрыть технический облик перспективной техники. В то же время, неоднократно указывались те или иные пожелания заказчиков. Ряд объективных факторов привел к тому, что будущие эксплуатанты самолета SCAF предъявляют к нему самые высокие требования. Планы в отношении этого проекта отличаются особой смелостью.
Планируется, что основную часть работ по программе SCAF возьмут на себя компании Airbus и Dassault. При этом к работам планируется привлечь массу других организаций. Им, прежде всего, предстоит разрабатывать и поставлять различные компоненты для перспективной техники. К примеру, вероятным поставщиком силовых установок выглядит компания MTU Aero Engines. В этом году она представила концепт-проект нового турбореактивного двигателя для самолета FCAS, который также может найти применение и в программе SCAF.
Точный график новой программы, по всей видимости, еще не определен. Кроме того, остается неясным и окончательный список ее участников. К настоящему времени высказывались лишь отдельные оценки того или иного рода, а также мнения по разным вопросам. По всей видимости, однозначные ответы на актуальные вопросы появятся лишь в будущем. Тем временем, приводятся самые разные и интересные прогнозы.
Так, в июле этого года на авиасалоне в Фарнборо прозвучали смелые заявления о будущем проекта SCAF и одной из параллельных разработок. Не так давно Великобритания объявила о начале создания собственного самолета нового поколения Tempest, который должен стать прямым конкурентом FCAS. Исполнительный директор консорциума Eurofighter Фолькер Пальцо предположил, что в будущем эти проекты будут объединены в общую программу. FCAS / SCAF и Tempest в итоге станут одним самолетом, и европейские страны не станут распылять усилия на несколько разных проектов.
Также руководитель организации рассказал о планах по развитию существующего истребителя Eurofighter Typhoon. В новых модификациях этой машины будут внедряться перспективные решения и технологии, положительно влияющие на характеристики. Консорциум надеется, что его новые разработки, планируемые к внедрению в «Еврофайтере», в будущем найдут применение и в проекте SCAF.
Планы на будущее
Часть планов Парижа и Берлина уже была оглашена. Как оказалось, проект Système de Combat Aérien du Futur разрабатывается с заделом на отдаленное будущее. Никто не планирует торопиться с его разработкой и стараться сделать новый истребитель как можно раньше. Предварительная проработка, проектные работы и дальнейшие испытания с подготовкой серийного производства растянутся на два ближайших десятилетия. До завершения всех необходимых работ военно-воздушным силам двух стран предстоит использовать уже существующую технику, осуществляя своевременные ремонты и модернизации.
Ближайшие годы предполагается использовать для теоретической проработки облика будущего самолета. Вся первая половина двадцатых годов уйдет на обсуждения требований и формирование общих черт перспективной машины. Проектирование планируется начать только в 2025 году. Этот этап программы займет еще несколько лет, и в первой половине тридцатых годов ожидается появление опытного истребителя типа SCAF. Летные испытания вновь займут несколько лет. Старт серийного производства и передача техники в войска ожидаются не ранее середины тридцатых.
Такие сроки реализации программы приводят к любопытным последствиям. По мнению заказчиков и будущих разработчиков, целью программы SCAF должна быть разработка истребителя шестого поколения. Они полагают, что к 2040 году современное пятое поколение успеет морально устареть, и в воздухе появятся новые угрозы. В связи с этим истребитель для отдаленного будущего должен сразу относиться к передовому поколению. В этом контексте стоит напомнить, что европейские страны так и не смогли создать свои версии истребителя пятого поколения.
Желание разработать машину шестого поколения вызывает определенные вопросы, которые пока остаются без ответа. К примеру, одним из признаков будущего шестого поколения считается возможность создания беспилотной версии истребителя. Однако Франция и Германия, похоже, пока и сами не знают, как будет управляться их перспективный SCAF. Остаются неопределенными и другие особенности нового самолета.
Хоть какая-то ясность технического характера может присутствовать только в контексте силовой установки. В этом году компания MTU Aero Engines впервые представила концепт-проект перспективного турбореактивного двигателя, предназначенного для самолета FCAS. По всей видимости, такой мотор без существенных доработок можно будет использовать и в французско-немецком проекте SCAF. Проект пока носит рабочее название NEFE – Next European Fighter Engine («Двигатель для следующего европейского истребителя»).
Цели проекта NEFE очевидны. Новый двигатель должен развивать большую тягу при улучшенной экономичности. Также необходимо сократить стоимость разработки, производства и эксплуатации. Ожидается повышение общего и межремонтного ресурса. Поставленные конструкторские задачи предлагается решать при помощи уже известных и совершенно новых идей. В частности, заявлено применение «бионического дизайна» некоторых деталей. В составе турбины планируется использовать т.н. матричные композиты на основе керамики, что обеспечит прирост температур газов с соответствующим ростом тяги.
С точки зрения авионики новый истребитель должен соответствовать всем современным требованиям, а в некоторых случаях и опережать их. Требуется обеспечить возможность наблюдения за окружающей воздушной или наземной обстановкой при помощи различных систем. Также самолет должен иметь возможность передачи и приема данных о целях. SCAF будет решать боевые задачи как в одиночку, так и в составе авиационных групп, в том числе смешанного состава.
Истребитель должен взаимодействовать с другой техникой разными способами. Помимо традиционной совместной работы с другими пилотируемыми самолетами ожидается получение возможности взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Истребитель шестого поколения должен уметь управлять несколькими БПЛА и распределять между ними разные роли в рамках выполнения общей боевой задачи.
Предполагается, что машина сможет бороться с воздушными целями в рамках перехвата или завоевания превосходства в воздухе. Также следует обеспечить возможность работы по наземным целям. В номенклатуру вооружений должны входить управляемые и неуправляемые вооружения разных типов. Оружие должно соответствовать требованиям, актуальным на момент начала службы самолета. Таким образом, вполне возможно, что под крылом или во внутренних грузоотсеках истребителя SCAF будут находиться пока еще не существующие бомбы и ракеты.
Планы и реальность
Впрочем, необходимо учитывать, что даже основные положения будущего проекта пока не определены. На формирование требований и определение общего облика перспективного самолета предполагается потратить несколько следующих лет, и результаты подобного рода появятся только к середине двадцатых годов. Лишь к 2025 году станет ясно, каким европейские страны видят свой новый истребитель. Естественно, такие результаты станут известны только при условии, что Франция и Германия не откажутся от своего проекта Système de Combat Aérien du Futur.
События последних лет и регулярное изменение планов разных стран могут быть поводом для беспокойства о дальнейшей судьбе проекта SCAF. Мнения заказчиков постоянно меняются; изменяется политическая обстановка и появляются прочие факторы, способные повлиять на ход различных перспективных проектов. К примеру, существует риск отказа от нового самолета в пользу закупки зарубежной техники. Из всех этих фактов складывается весьма суровая ситуация, сокращающая вероятность успешного завершения проекта.
Иными словами, в ближайшие два десятилетия Париж и Берлин могут передумать и в любой момент отказаться от программы SCAF в пользу других проектов. Принятию такого решения могут поспособствовать трудности при разработке проекта или разных его компонентов, финансовые проблемы или расхождение во взглядах военных разных стран. Совместные проекты европейской разработки уже сталкивались с такими проблемами, и нет никаких гарантий, что новая программа Système de Combat Aérien du Futur сможет дойти до желаемого финала.
Новая международная программа разработки перспективного истребителя шестого поколения представляет большой интерес и имеет особое значение для военно-воздушных сил Германии и Франции. Тем не менее, уже сейчас понятно, что ей предстоит столкнуться с самыми разными трудностями. Будущий самолет, которому предстоит появиться в тридцатых годах, должен отличаться высокими характеристиками и соответствовать требованиям своего времени. Но задолго до первого полета он может столкнуться с самыми разными трудностями.
Удастся ли европейским конструкторам справиться с затруднениями экономического, технического и политического характера – покажет время. Программа SCAF / FCAS имеет определенные шансы на успех. Впрочем, даже в случае ее успешного продолжения военно-воздушные силы нескольких стран еще долго будут вынуждены эксплуатировать современные истребители устаревающего поколения.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
http://air-cosmos.com/
http://latribune.fr/
http://opex360.com/
http://militaryparitet.com/
https://globalsecurity.org/
Будущее и политика
В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Германии и Франции состоят самолеты разных типов, как сравнительно старые, так и новые. Согласно текущим планам, эксплуатация наиболее новых машин сможет продолжаться в течение длительного времени. Ресурс техники будет продлеваться в рамках ремонта, а модернизация обеспечит соответствие актуальным требованиям. Однако в конце тридцатых годов возникнет надобность в совершенно новых самолетах, которые должны будут заменить имеющуюся технику.
Обе страны достаточно давно озаботились вопросом дальнейшего развития боевой авиации, однако реальные результаты пока отсутствуют. Кроме того, некоторые попытки создания совершенно новых образцов имеют сомнительные перспективы. Так, на протяжении нескольких последних лет Франция и Великобритания занимались проработкой совместного проекта FCAS / Future Combat Air System («Воздушная боевая система будущего»). Насколько известно, к настоящему времени в рамках этой программы были проведены лишь некоторые исследования, и до технического проектирования еще далеко.
При этом будущее программы FCAS оказалось под вопросом. Пресловутый «Брекзит» может помешать эффективному сотрудничеству британских и французских авиастроителей. Кроме того, Лондон решил сократить расходы на перспективный проект, тогда как Париж не спешит отказываться от него. Каким окажется будущее проекта FCAS – неизвестно. Пока есть основания как для оптимизма, так и для негативных прогнозов. Ситуация должна проясниться в обозримом будущем.
Будущее проекта FCAS зависит от ряда специфических факторов. При этом с ним прямо связано дальнейшее развитие ВВС Франции. Официальный Париж не устраивают такие риски, что приводит к необходимости запуска новых программ разработки авиационной техники. В дополнение к прорабатываемому проекту FCAS предложили запустить новую программу аналогичного назначения. Для сокращения рисков предлагалось начать сотрудничество с другой страной.
Новый проект
Еще в середине 2017 года высшее руководство Франции и Германии объявило о намерении начать разработку еще одного проекта самолета для тактической авиации. На тот момент утверждалось, что в создании нового истребителя примут участие все основные предприятия авиастроительной отрасли и смежных областей из двух стран. Предполагалось, что основные работы по проекту начнутся только в будущем. Серийное производство нового самолета сможет стартовать не ранее второй половины тридцатых годов.
Перспективный образец авиационной техники получил название SCAF (Système de Combat Aérien du Futur – «Воздушная боевая система будущего»). Нельзя не отметить, что Франция, запуская очередной проект с участием нового зарубежного партнера, сохранила существующее название. Программы SCAF и FCAS фактически имеют одно и то же название, но на разных языках.
В начале апреля 2018 года стало известно, что две страны дали старт новому проекту. Руководители военных ведомств двух стран после переговоров заявили о скором начале предварительной проработки проекта. По очевидным причинам, представители стран-разработчиков пока не готовы раскрыть технический облик перспективной техники. В то же время, неоднократно указывались те или иные пожелания заказчиков. Ряд объективных факторов привел к тому, что будущие эксплуатанты самолета SCAF предъявляют к нему самые высокие требования. Планы в отношении этого проекта отличаются особой смелостью.
Планируется, что основную часть работ по программе SCAF возьмут на себя компании Airbus и Dassault. При этом к работам планируется привлечь массу других организаций. Им, прежде всего, предстоит разрабатывать и поставлять различные компоненты для перспективной техники. К примеру, вероятным поставщиком силовых установок выглядит компания MTU Aero Engines. В этом году она представила концепт-проект нового турбореактивного двигателя для самолета FCAS, который также может найти применение и в программе SCAF.
Точный график новой программы, по всей видимости, еще не определен. Кроме того, остается неясным и окончательный список ее участников. К настоящему времени высказывались лишь отдельные оценки того или иного рода, а также мнения по разным вопросам. По всей видимости, однозначные ответы на актуальные вопросы появятся лишь в будущем. Тем временем, приводятся самые разные и интересные прогнозы.
Так, в июле этого года на авиасалоне в Фарнборо прозвучали смелые заявления о будущем проекта SCAF и одной из параллельных разработок. Не так давно Великобритания объявила о начале создания собственного самолета нового поколения Tempest, который должен стать прямым конкурентом FCAS. Исполнительный директор консорциума Eurofighter Фолькер Пальцо предположил, что в будущем эти проекты будут объединены в общую программу. FCAS / SCAF и Tempest в итоге станут одним самолетом, и европейские страны не станут распылять усилия на несколько разных проектов.
Также руководитель организации рассказал о планах по развитию существующего истребителя Eurofighter Typhoon. В новых модификациях этой машины будут внедряться перспективные решения и технологии, положительно влияющие на характеристики. Консорциум надеется, что его новые разработки, планируемые к внедрению в «Еврофайтере», в будущем найдут применение и в проекте SCAF.
Планы на будущее
Часть планов Парижа и Берлина уже была оглашена. Как оказалось, проект Système de Combat Aérien du Futur разрабатывается с заделом на отдаленное будущее. Никто не планирует торопиться с его разработкой и стараться сделать новый истребитель как можно раньше. Предварительная проработка, проектные работы и дальнейшие испытания с подготовкой серийного производства растянутся на два ближайших десятилетия. До завершения всех необходимых работ военно-воздушным силам двух стран предстоит использовать уже существующую технику, осуществляя своевременные ремонты и модернизации.
Ближайшие годы предполагается использовать для теоретической проработки облика будущего самолета. Вся первая половина двадцатых годов уйдет на обсуждения требований и формирование общих черт перспективной машины. Проектирование планируется начать только в 2025 году. Этот этап программы займет еще несколько лет, и в первой половине тридцатых годов ожидается появление опытного истребителя типа SCAF. Летные испытания вновь займут несколько лет. Старт серийного производства и передача техники в войска ожидаются не ранее середины тридцатых.
Такие сроки реализации программы приводят к любопытным последствиям. По мнению заказчиков и будущих разработчиков, целью программы SCAF должна быть разработка истребителя шестого поколения. Они полагают, что к 2040 году современное пятое поколение успеет морально устареть, и в воздухе появятся новые угрозы. В связи с этим истребитель для отдаленного будущего должен сразу относиться к передовому поколению. В этом контексте стоит напомнить, что европейские страны так и не смогли создать свои версии истребителя пятого поколения.
Желание разработать машину шестого поколения вызывает определенные вопросы, которые пока остаются без ответа. К примеру, одним из признаков будущего шестого поколения считается возможность создания беспилотной версии истребителя. Однако Франция и Германия, похоже, пока и сами не знают, как будет управляться их перспективный SCAF. Остаются неопределенными и другие особенности нового самолета.
Хоть какая-то ясность технического характера может присутствовать только в контексте силовой установки. В этом году компания MTU Aero Engines впервые представила концепт-проект перспективного турбореактивного двигателя, предназначенного для самолета FCAS. По всей видимости, такой мотор без существенных доработок можно будет использовать и в французско-немецком проекте SCAF. Проект пока носит рабочее название NEFE – Next European Fighter Engine («Двигатель для следующего европейского истребителя»).
Цели проекта NEFE очевидны. Новый двигатель должен развивать большую тягу при улучшенной экономичности. Также необходимо сократить стоимость разработки, производства и эксплуатации. Ожидается повышение общего и межремонтного ресурса. Поставленные конструкторские задачи предлагается решать при помощи уже известных и совершенно новых идей. В частности, заявлено применение «бионического дизайна» некоторых деталей. В составе турбины планируется использовать т.н. матричные композиты на основе керамики, что обеспечит прирост температур газов с соответствующим ростом тяги.
С точки зрения авионики новый истребитель должен соответствовать всем современным требованиям, а в некоторых случаях и опережать их. Требуется обеспечить возможность наблюдения за окружающей воздушной или наземной обстановкой при помощи различных систем. Также самолет должен иметь возможность передачи и приема данных о целях. SCAF будет решать боевые задачи как в одиночку, так и в составе авиационных групп, в том числе смешанного состава.
Истребитель должен взаимодействовать с другой техникой разными способами. Помимо традиционной совместной работы с другими пилотируемыми самолетами ожидается получение возможности взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Истребитель шестого поколения должен уметь управлять несколькими БПЛА и распределять между ними разные роли в рамках выполнения общей боевой задачи.
Предполагается, что машина сможет бороться с воздушными целями в рамках перехвата или завоевания превосходства в воздухе. Также следует обеспечить возможность работы по наземным целям. В номенклатуру вооружений должны входить управляемые и неуправляемые вооружения разных типов. Оружие должно соответствовать требованиям, актуальным на момент начала службы самолета. Таким образом, вполне возможно, что под крылом или во внутренних грузоотсеках истребителя SCAF будут находиться пока еще не существующие бомбы и ракеты.
Планы и реальность
Впрочем, необходимо учитывать, что даже основные положения будущего проекта пока не определены. На формирование требований и определение общего облика перспективного самолета предполагается потратить несколько следующих лет, и результаты подобного рода появятся только к середине двадцатых годов. Лишь к 2025 году станет ясно, каким европейские страны видят свой новый истребитель. Естественно, такие результаты станут известны только при условии, что Франция и Германия не откажутся от своего проекта Système de Combat Aérien du Futur.
События последних лет и регулярное изменение планов разных стран могут быть поводом для беспокойства о дальнейшей судьбе проекта SCAF. Мнения заказчиков постоянно меняются; изменяется политическая обстановка и появляются прочие факторы, способные повлиять на ход различных перспективных проектов. К примеру, существует риск отказа от нового самолета в пользу закупки зарубежной техники. Из всех этих фактов складывается весьма суровая ситуация, сокращающая вероятность успешного завершения проекта.
Иными словами, в ближайшие два десятилетия Париж и Берлин могут передумать и в любой момент отказаться от программы SCAF в пользу других проектов. Принятию такого решения могут поспособствовать трудности при разработке проекта или разных его компонентов, финансовые проблемы или расхождение во взглядах военных разных стран. Совместные проекты европейской разработки уже сталкивались с такими проблемами, и нет никаких гарантий, что новая программа Système de Combat Aérien du Futur сможет дойти до желаемого финала.
Новая международная программа разработки перспективного истребителя шестого поколения представляет большой интерес и имеет особое значение для военно-воздушных сил Германии и Франции. Тем не менее, уже сейчас понятно, что ей предстоит столкнуться с самыми разными трудностями. Будущий самолет, которому предстоит появиться в тридцатых годах, должен отличаться высокими характеристиками и соответствовать требованиям своего времени. Но задолго до первого полета он может столкнуться с самыми разными трудностями.
Удастся ли европейским конструкторам справиться с затруднениями экономического, технического и политического характера – покажет время. Программа SCAF / FCAS имеет определенные шансы на успех. Впрочем, даже в случае ее успешного продолжения военно-воздушные силы нескольких стран еще долго будут вынуждены эксплуатировать современные истребители устаревающего поколения.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
http://air-cosmos.com/
http://latribune.fr/
http://opex360.com/
http://militaryparitet.com/
https://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Wikimedia Commons, Janes.com