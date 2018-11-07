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В Москве арестован 14-летний «террорист»

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Пресненский суд Москвы арестовал до 2 декабря 14-летнего школьника, которого 2 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали за изготовление самодельного взрывного устройства, сообщает Коммерсантъ.




Подросток попал в поле зрения следствия в ходе расследования теракта в УФСБ в Архангельске: 31 октября 17-летний студент архангельского колледжа подорвал себя на входе в здание. Сам он погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Арестованного в Москве школьника зовут Кирилл Кузьминкин. Его обвиняют в незаконном изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой (ч.3 ст. 223.1 и ч.3 ст. 222.1 УК РФ). Ответственность за эти преступления наступает с 14 лет.

Следствие полагает, что Кирилл общался с архангельским террористом в соцсетях. По месту жительства подростка были найдены элементы взрывного устройства, в том числе селитра.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, так как обвиняемый является несовершеннолетним. Судья около часа рассматривал ходатайство следствия об аресте и еще час находился в совещательной комнате. В итоге принял решение об аресте.

По мнению собеседника газеты, обвинение построено не только на том, что у школьника нашли дома. Скорее всего, следствие располагает и другими данными, например, у него имеется анализ его телефонных звонков, сообщений и прочий материал.

Если у кого-то дома нашли селитру, то это еще не значит, что он ее с кем-то обрабатывает. Так что основания для обвинения фигуранта по части третьей (организованная группа) должны быть более вескими, добавил он.

Максимальное наказание, которое грозит Кузьминкину, – 12 лет лишения свободы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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