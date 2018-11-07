БГК проекта 23040Г "Александр Евланов" прибыл на Балтику для испытаний

На главную базу Балтийского флота доставлен большой гидрографический катер (БГК) проекта 23040Г "Александр Евланов". Катер нового поколения готовится к прохождению ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского моря, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.БГК проекта 23040Г "Александр Евланов" спущен на воду в конце июня этого года и является первым серийным и вторым в серии из шести катеров, заказанных гидрографической службой ВМФ РФ. Головной катер "Георгий Зима" был спущен на воду в мае 2018 года, тогда же произошла закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040Г этой серии. Строительство катеров ведется на предприятии "Нижегородский теплоход".Катера проекта 23040Г являются дальнейшим развитием рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 и предназначены для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа на глубинах до 2000 метров. Кроме этого они используются для доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций; лоцманской проводки и лидирования подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.Катер назван в честь выдающегося советского гидрографа, контр-адмирала гидрографического флота Александра Гавриловича Евланова и будет зачислен в состав гидрографической службы БФ после прохождения испытаний.Длина наибольшая: 33,04 м; ширина: 6,8 м; осадка средняя: 1,6 м; водоизмещение полное: 192,7 т; скорость хода, около: 12,7 узл.; мощность главных двигателей : 2х248 кВт;Постройка катеров идет со сдвигом вправо, причина этого не известна.