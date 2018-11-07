ВМС Турции получили третий корвет типа «Ада»
В Турции состоялась церемония передачи флоту корвета «Бургазада» – третьего корабля типа «Ада», сообщает Mil.Press FLOT.
Строительство корветов ведется в рамках национальной программы MILGEM, запущенной в 1990-х годах для снижения зависимости Турции от иностранных производителей. Первоначально речь шла о 8 корветах, однако сегодня планируется постройка уже 12 кораблей.
«Бургазада» был заложен в конце 2014 года, спущен на воду – в июне 2016 года. Ходовые испытания стартовали в марте 2018 года.
В настоящее время достраивается на воде четвертый корвет – «Киналиада». Его ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Вторая партия кораблей будет вестись уже по усовершенствованному проекту «Ада», который, в том числе, предполагает увеличение водоизмещения. В связи с этим обновленную серию кораблей решено классифицировать как фрегат.
Корветы типа «Ада» предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными кораблями. Могут привлекаться к поисково-спасательным операциям. Вооружены артиллерийской установкой калибра 76 мм, зенитными ракетами RIM-116, противокорабельными ракетами «Гарпун», 324-мм торпедами.
Водоизмещение корветов – 2,3 тыс. тонн, длина – 99 м, ширина – 14 м. Комбинированная силовая установка (дизель + газовая турбина) позволяет развивать скорость до 29 узлов. На борту может базироваться вертолет «Сихок».
Строительство корветов ведется в рамках национальной программы MILGEM, запущенной в 1990-х годах для снижения зависимости Турции от иностранных производителей. Первоначально речь шла о 8 корветах, однако сегодня планируется постройка уже 12 кораблей.
«Бургазада» был заложен в конце 2014 года, спущен на воду – в июне 2016 года. Ходовые испытания стартовали в марте 2018 года.
В настоящее время достраивается на воде четвертый корвет – «Киналиада». Его ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.
Вторая партия кораблей будет вестись уже по усовершенствованному проекту «Ада», который, в том числе, предполагает увеличение водоизмещения. В связи с этим обновленную серию кораблей решено классифицировать как фрегат.
Корветы типа «Ада» предназначены для патрулирования, борьбы с надводными и подводными кораблями. Могут привлекаться к поисково-спасательным операциям. Вооружены артиллерийской установкой калибра 76 мм, зенитными ракетами RIM-116, противокорабельными ракетами «Гарпун», 324-мм торпедами.
Водоизмещение корветов – 2,3 тыс. тонн, длина – 99 м, ширина – 14 м. Комбинированная силовая установка (дизель + газовая турбина) позволяет развивать скорость до 29 узлов. На борту может базироваться вертолет «Сихок».
- Использованы фотографии:
- Naval Today