Демонстрация испытаний Су-57 на прочность в "лабораторных" условиях
Московская лаборатория ОКБ «Сухой» представила кадры, на которых впервые демонстрируются испытания планера новейшего российского истребителя Су-57. Речь идёт об испытаниях планера истребителя 5-го поколения на прочность при различного рода интенсивности внешних воздействий.
В качестве нагрузки выступает, ни много ни мало, мощный кран, который цепляет крыло новейшего боевого самолёта и начинает тянуть вверх. Отмечается, что лучшим результатом является разрушение крыла при нагрузке от 99 до 104% от допустимой нормы.
В интервью телеканалу «Звезда» начальник одного из подразделений ОКБ «Сухой» Александр Шкода говорит о том, что если при нагрузке на крыло свыше 104% нормы оно не разрушается, то это уже нехороший результат. Почему? Дело в том, что в таком случае конструкция является переутяжелённой.
В ходе тестирования планера крыло, созданное из композитных материалов, начинает разрушаться именно на 104% нагрузки.
Шкода:
Представитель ОКБ отметил, что такого рода испытания являются максимальными по нагрузке для самолёта. Предыдущие серии лабораторных тестов завершились выдачей разрешения на лётные испытания при прохождении через нагрузку в 80 процентов от нормы.
На данный момент самолёт осваивается пилотами ЛИЦ Ахтубинска. Серийные поставки запускаются в 2019 году.
В качестве нагрузки выступает, ни много ни мало, мощный кран, который цепляет крыло новейшего боевого самолёта и начинает тянуть вверх. Отмечается, что лучшим результатом является разрушение крыла при нагрузке от 99 до 104% от допустимой нормы.
В интервью телеканалу «Звезда» начальник одного из подразделений ОКБ «Сухой» Александр Шкода говорит о том, что если при нагрузке на крыло свыше 104% нормы оно не разрушается, то это уже нехороший результат. Почему? Дело в том, что в таком случае конструкция является переутяжелённой.
В ходе тестирования планера крыло, созданное из композитных материалов, начинает разрушаться именно на 104% нагрузки.
Шкода:
Крыло разрушилось очень хорошо - в основании. Разрушение локальное, самолёт остался цел.
Представитель ОКБ отметил, что такого рода испытания являются максимальными по нагрузке для самолёта. Предыдущие серии лабораторных тестов завершились выдачей разрешения на лётные испытания при прохождении через нагрузку в 80 процентов от нормы.
На данный момент самолёт осваивается пилотами ЛИЦ Ахтубинска. Серийные поставки запускаются в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- ТК "Звезда", ОКБ "Сухой"