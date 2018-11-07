В Приморье выбросили на свалку надгробия героев-пограничников

В городе Дальнереченск Приморья местные жители обнаружили на свалке надгробные плиты с братской могилы пограничников, погибших 2 и 15 мая 1969 года в ходе советско-китайского военного конфликта на острове Даманский. Фамилии погибших пограничников и внешний вид плит полностью соответствуют мемориалу с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченске.Согласно публикации местных СМИ, на выброшенных плитах четко читаются фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, героя Советского Союза, полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.Как оказалось, выброшенные плиты с именами героев-пограничников на городской свалке Дальнереченска были обнаружены еще 26 октября. Они были демонтированы в ходе реконструкции мемориального комплекса пограничникам, погибшим при защите государственной границы СССР, после чего вывезены на городскую свалку и брошены там. Власти города, видимо изначально проконтролировать демонтаж и дальнейшую судьбу надгробных плит, не удосужились. Только после опубликования видео в вечернее время плиты были перемещены с территории свалки на территорию администрации города.Военный конфликт между Советским Союзом и Китаем произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу на острове Даманский напали военнослужащие китайской армии. В результате боестолкновений тогда погибли 58 советских пограничников и 94 получили ранения.Мемориальный комплекс в память о погибших пограничниках на острове Даманский был открыт 28 мая 1970 года