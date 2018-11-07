Китай представил боевой лазерный комплекс
Китайский ОПК продемонстрировал на международной выставке Airshow China 2018 в Чжухае лазерный комплекс LW-30, сообщает Российская газета.
Лазерная установка мощностью 30 кВт смонтирована на шасси трехосного автомобиля, что обеспечивает ей высокую мобильность.
По мнению экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами, поскольку «выстрел» такой «пушки» гораздо дешевле, чем применение любой управляемой ракеты класса «земля-воздух».
Китайские инженеры уже давно и успешно работают над созданием лазерных систем различной мощности и назначения. Автор предлагает вспомнить комплекс активного противодействия основного танка Тип 99, который предназначен для поражения органов зрения наводчиков в боевых машинах и вывода из строя оптико-электронных систем различных вооружений.
Что же касается лазерных комплексов, создаваемых в интересах противовоздушной обороны, исследования по этой теме ведутся в целом ряде стран, включая Соединенный Штаты, Израиль и Германию.
В России, в марте текущего года в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о создании отечественного лазерного комплекса большой мощности, который позднее получил название «Пересвет». Официальных данных о назначении этого оружия пока нет. Однако эксперты полагают, что «Пересвет» может эффективно применяться для борьбы с воздушными средствами нападения, в том числе с ракетами различных типов.
Лазерная установка мощностью 30 кВт смонтирована на шасси трехосного автомобиля, что обеспечивает ей высокую мобильность.
По мнению экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами, поскольку «выстрел» такой «пушки» гораздо дешевле, чем применение любой управляемой ракеты класса «земля-воздух».
Китайские инженеры уже давно и успешно работают над созданием лазерных систем различной мощности и назначения. Автор предлагает вспомнить комплекс активного противодействия основного танка Тип 99, который предназначен для поражения органов зрения наводчиков в боевых машинах и вывода из строя оптико-электронных систем различных вооружений.
Что же касается лазерных комплексов, создаваемых в интересах противовоздушной обороны, исследования по этой теме ведутся в целом ряде стран, включая Соединенный Штаты, Израиль и Германию.
В России, в марте текущего года в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о создании отечественного лазерного комплекса большой мощности, который позднее получил название «Пересвет». Официальных данных о назначении этого оружия пока нет. Однако эксперты полагают, что «Пересвет» может эффективно применяться для борьбы с воздушными средствами нападения, в том числе с ракетами различных типов.
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