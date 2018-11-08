Генетический код: мы русские, и этим всё сказано

Строки известной песни:Русский парень от пуль не бежит,Русский парень от боли не стонет,Русский парень в огне не горит,Русский парень в воде не тонет.Пафос, или констатация многочисленных фактов отличия наших солдат от тех, кто приходил с мечом на нашу землю?История хранит много примеров бесстрашия русских воинов, их готовности защищать свою Родину до последней капли крови.Авторы видео пытаются найти объяснение такому феномену и ответить на вопрос, который мучает многих иностранцев: «Почему русских не победить?»Они уверены, что всё дело в особом генетическом коде, который есть у каждого русского человека. Он начинает работать, когда нашей родной земле грозит опасность, когда её пытаются захватить или уничтожить, когда где-то обижают слабых. В этом случае каждый из нас превращается в воина, готового сражаться с «непрошенными гостями» до победного конца, жертвовать своей жизнью ради "светлого будущего".В видео звучит предупреждение всем тем, кто собирается напасть на Россию, кто мечтает увидеть её граждан коленопреклонёнными. Враги будут разочарованы, поскольку перед их глазами предстанет совершенно другая картина, которая им явно не придётся по душе.