Новости

МРК "Вышний Волочек" возвращается из Средиземного моря на буксире

4
Российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек", возвращающийся из похода в Средиземное море в Севастополь, в среду прошел черноморские проливы на буксире. Об этом сообщают местные информационные порталы.

МРК "Вышний Волочек" возвращается из Средиземного моря на буксире



Ранее Минобороны РФ сообщило, что МРК "Вышний Волочек" ЧФ закончил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море и взял курс на Черное море. Корабль находился в составе группировки с августа 2018 года и принял участие в межфлотских учениях "Океанский щит", которые прошли под руководством главкома ВМФ России.

Как следует из сообщений информационных порталов. МРК "Вышний Волочек" преодолел Босфор с помощью буксира "Профессор Николай Муру" проекта 22870. Причины буксировки корабля не известны, сообщений о неисправности корабля не поступало. Предполагается, что в ходе перехода МРК из Мраморного в Черное море экипаж корабля отрабатывает комплекс различных учений, который может включать в себя и преодоление проливов с помощью буксира.

МРК проекта 21631 "Буян-М" - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны - класса «река-море», их задача - охрана и защита экономической зоны государства. "Вышний Волочек" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для ЧФ РФ.

Использованы фотографии:
https://www.livejournal.com/
Мы в Яндекс Дзен
На Новороссийской военно-морской базе прошла церемония подъема Андреевского флага на буксире «Профессор Николай Муру»
Завершены испытания спасательного судна "Профессор Николай Муру"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти