МРК "Вышний Волочек" возвращается из Средиземного моря на буксире

Российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек", возвращающийся из похода в Средиземное море в Севастополь, в среду прошел черноморские проливы на буксире. Об этом сообщают местные информационные порталы.Ранее Минобороны РФ сообщило, что МРК "Вышний Волочек" ЧФ закончил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море и взял курс на Черное море. Корабль находился в составе группировки с августа 2018 года и принял участие в межфлотских учениях "Океанский щит", которые прошли под руководством главкома ВМФ России.Как следует из сообщений информационных порталов. МРК "Вышний Волочек" преодолел Босфор с помощью буксира "Профессор Николай Муру" проекта 22870. Причины буксировки корабля не известны, сообщений о неисправности корабля не поступало. Предполагается, что в ходе перехода МРК из Мраморного в Черное море экипаж корабля отрабатывает комплекс различных учений, который может включать в себя и преодоление проливов с помощью буксира.МРК проекта 21631 "Буян-М" - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны - класса «река-море», их задача - охрана и защита экономической зоны государства. "Вышний Волочек" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для ЧФ РФ.