Украина не смогла продать "Норд" на аукционе

С территории Украины пришли сообщения о том, что изъятое фактически рейдерским захватом судно «Норд» не смогли продать на аукционе. Напомним, что украинские пограничники захватили «Норд», принадлежащий крымскому рыболовецкому колхозу, в марте текущего года. В момент захвата судно осуществляло рыбный промысел в той части акватории Азовского моря, которая никакого отношения к Украине не имела.Не так давно украинским судом было принято решение о продаже судна. Для этого и организовали аукцион, где начальная стоимость российского «Норда» была определена в 1,626 млн гривен. Аукционный шаг при этом был назначен в 16 тысяч гривен.Для участия в аукционе заявки были поданы 12-ю компаниями.Однако в итоге торги так и не состоялись. Сообщается, что все заявки продающей стороной (а это государство Украина) были отклонены, так как либо компании-заявители, либо поданные ими заявки «не соответствовали требованиям». О каких-либо конкретных причинах отклонения заявок Украиной не сообщается.Когда будут организованы торги, и будут ли, - тоже не сообщается.Известно, что Украина использует для аукционных мероприятий торговую площадку OpenMarket.Напомним, что капитан российского рыболовецкого судна Владимир Горбенко продолжает находиться под следствием на территории Украины. Его обвиняют в осуществлении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда-выезда на территорию Украины. При этом под «территорией Украины» в данном случае украинская сторона понимает российскую Республику Крым.