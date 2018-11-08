Евросоюз платит НАТО за бездействие
Европейский союз и НАТО — международные организации, которые определяют политику, экономику и обеспечивают безопасность европейских стран. ЕС выполняет функции экономического и политического регулятора, а НАТО, оборонный союз, по идее должна быть инструментом для обеспечения европейской безопасности. Однако вторая организация не только не выполняет свои обязанности, но и мешает первой выполнять свои.
НАТО называет своей главной целью борьбу с терроризмом. В соответствии с пятой статьей устава нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на всех, кто состоит в нем. На деле эта статья о коллективной обороне была исполнена всего один раз – после теракта 11 сентября 2001 года в США. На другие же многочисленные и кровавые теракты почти во всех европейских странах за последние 20 лет НАТО никак не реагировала, лишь выражала сочувствие.
Кроме того, НАТО под эгидой США не то что не борется с терроризмом, а, наоборот, способствует его усилению на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, вследствие этого, в Европе. Всплеск терроризма в последние десятилетия стал следствием насильственной западной, в частности, американской, политики смены режимов в Ираке, Ливии и Сирии. А крупнейшая операция НАТО в Афганистане против «Талибана» (запрещён в РФ) не увенчалась успехом и создала проблему уже евразийского масштаба.
Все это демонстрирует расхождение между реальными действиями организации и ее декларируемыми целями. Поэтому Евросоюзу, изначально созданному в качестве политического и экономического объединения, приходится теперь заниматься и вопросами безопасности. Для борьбы с терроризмом, наркотиками и нелегальной торговлей оружием была создана единая полицейская служба — Европол, куда входят все страны ЕС.
Чем больше руководство НАТО показывает свою незаинтересованность в оказании помощи в борьбе с терроризмом, тем больше ЕС приходится задумываться над обеспечением безопасности. На днях прошло заседание министров МВД стран ЕС, на котором Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды выступили с инициативой, призывающей создать европейский реестр судебных актов о борьбе с терроризмом в Евроюсте, подразделении судебного сотрудничества ЕС. Это позволит улучшить координацию по противодействию терроризму.
Провал НАТО в борьбе с терроризмом снова и снова заставляет организацию подменять реальную угрозу на мнимую, с которой не так трудно бороться, и ею оказывается Россия, которая, кстати, результативно борется с террористами. В то время как альянс направляет все усилия на Восток, демонстрирует на учениях «способность противостоять российской агрессии», например, в Испании с 2015 года держится четвертый из пяти уровней террористической угрозы. Испания, в свою очередь, многократно обращалась к руководству НАТО с просьбой обеспечить ее защиту от терроризма, но никаких конкретных действий не последовало. И по этой причине Евросоюз вынужден действовать самостоятельно.
Отсюда возникает вопрос: зачем европейским странам вкладывать огромные средства сразу в две организации, если на деле работает только одна?
НАТО называет своей главной целью борьбу с терроризмом. В соответствии с пятой статьей устава нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на всех, кто состоит в нем. На деле эта статья о коллективной обороне была исполнена всего один раз – после теракта 11 сентября 2001 года в США. На другие же многочисленные и кровавые теракты почти во всех европейских странах за последние 20 лет НАТО никак не реагировала, лишь выражала сочувствие.
Кроме того, НАТО под эгидой США не то что не борется с терроризмом, а, наоборот, способствует его усилению на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, вследствие этого, в Европе. Всплеск терроризма в последние десятилетия стал следствием насильственной западной, в частности, американской, политики смены режимов в Ираке, Ливии и Сирии. А крупнейшая операция НАТО в Афганистане против «Талибана» (запрещён в РФ) не увенчалась успехом и создала проблему уже евразийского масштаба.
Все это демонстрирует расхождение между реальными действиями организации и ее декларируемыми целями. Поэтому Евросоюзу, изначально созданному в качестве политического и экономического объединения, приходится теперь заниматься и вопросами безопасности. Для борьбы с терроризмом, наркотиками и нелегальной торговлей оружием была создана единая полицейская служба — Европол, куда входят все страны ЕС.
Чем больше руководство НАТО показывает свою незаинтересованность в оказании помощи в борьбе с терроризмом, тем больше ЕС приходится задумываться над обеспечением безопасности. На днях прошло заседание министров МВД стран ЕС, на котором Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды выступили с инициативой, призывающей создать европейский реестр судебных актов о борьбе с терроризмом в Евроюсте, подразделении судебного сотрудничества ЕС. Это позволит улучшить координацию по противодействию терроризму.
Провал НАТО в борьбе с терроризмом снова и снова заставляет организацию подменять реальную угрозу на мнимую, с которой не так трудно бороться, и ею оказывается Россия, которая, кстати, результативно борется с террористами. В то время как альянс направляет все усилия на Восток, демонстрирует на учениях «способность противостоять российской агрессии», например, в Испании с 2015 года держится четвертый из пяти уровней террористической угрозы. Испания, в свою очередь, многократно обращалась к руководству НАТО с просьбой обеспечить ее защиту от терроризма, но никаких конкретных действий не последовало. И по этой причине Евросоюз вынужден действовать самостоятельно.
Отсюда возникает вопрос: зачем европейским странам вкладывать огромные средства сразу в две организации, если на деле работает только одна?
- Автор:
- Виктор Курбатов