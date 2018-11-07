Китай приоткрывает завесу тайны двигателей стелса J-20

А откуда вам известно, что мы уже сейчас не поставили эти двигатели на самолёт?

Представителя китайской программы разработок истребителя пятого (по китайской классификации – четвёртого) поколения журналисты спросили, когда на J-20 будет установлен китайский двигатель с управляемым вектором тяги WS-10? В ответ на это представитель компании производителя ответил:Такой диалог состоялся на проходящем в китайском Чжухае международном авиасалоне, где J-20 продемонстрировали свои лётные возможности. При этом находящиеся на авиасалоне специалисты однозначно не смогли сказать, стоит ли на китайском стелсе именно WS-10 или же пока двигатель российского производства.Напомним, что ранее китайские двигатели WS-10 были установлены на истребители J-10 китайского же производства.При этом западные эксперты раскритиковали этот шаг производителей, заявив, что расширение возможностей по уровню маневренности для J-10, которую даёт новый двигатель с управляемым вектором тяги, сталкивается с проблемой предела возможностей самого планера. В частности, заявлено, что использование нового двигателя в любом случае не позволит J-10 в воздушном бою уйти от ракеты. Отмечено, что перегрузка на развороте (при попытке «обмануть» ракету) в момент совершения маневра может превысить 50g.А вот новый двигатель для J-20 называется уже более подходящим. Однако ранее из Китая не приходило сообщений о том, что производители оснастили им свои истребители пятого поколения.Почему же WS-10 считают более подходящим именно для J-20? Отмечено, что этот истребитель обладает стелс-функционалом, а значит, его пилоту не придётся совершать маневры на пределе перегрузок. «Ракета его должна ещё найти». Поэтому двигатель китайского производства с управляемым вектором тяги, как заявлено, сможет совершать приемлемые по нагрузкам для лётчиков маневры в воздухе даже в случае боя.Для справки: заявленная максимальная тяга китайского WS-10 – 14,2 тонны. Это ниже показателей максимальной тяги у двигателей АЛ-41Ф1 Су-57 так называемого первого этапа, не говорят уже о двигателях этапа второго.