Китайская боевая машина поддержки танков QN-506. Новые сведения
В конце октября, в преддверии будущей военно-технической выставки AirShow China 2018, стало известно, что китайская промышленность могла разработать свой вариант боевой машины поддержки танков. Тем не менее, изначально нельзя было с уверенностью говорить о существовании реального проекта. Через несколько дней стало известно, что новый образец действительно существует, а после открытия выставки появились достаточно подробные данные о нем. Теперь мы имеем возможность лучше изучить новейший китайский проект QN-506 и сделать более правдоподобные выводы.
Напомним, в последних числах октября в китайском сегменте Интернета появился рекламный плакат, показывающий возможности одного из перспективных ракетных комплексов. В первую очередь, он демонстрировал, что управляемая ракета нового типа может устанавливаться на разные носители. В качестве одного из носителей предлагался автомобиль с пусковой установкой, а в роли второго фигурировала ранее не известная боевая бронированная машина. Низкое качество изображения все же позволило рассмотреть необычный облик этого образца и отнести его к категории боевых машин поддержки танков.
Рекламный плакат с БМПТ QN-506
Даже не самое лучшее изображение новой китайской БМПТ смогло стать поводом для обсуждений. Впрочем, вскоре любители техники получили новую возможность лучше рассмотреть интересный образец. Вскоре оказалось, что по новому китайскому проекту уже был построен опытный образец, и ему предстояло принять участие в выставке AirShow China 2018. В конце октября прототип доставили в Чжухай, где он попал в объектив фотоаппарата. Появился любопытный снимок опытной машины, часть агрегатов которой была прикрыта полупрозрачной пленкой. Примерно в это же время появилась версия, согласно которой новый образец носит название QN-10.
Наконец, 6 ноября состоялось открытие военно-технической выставки, и ее посетители смогли увидеть перспективный образец БМПТ во всех подробностях. Кроме того, организация-разработчик разместила рядом с машиной информационную табличку. Любопытно, что сопровождающий текст с описанием образца приводился на четырех языках: китайском, английском, русском и арабском. К сожалению, табличка раскрывает не все подробности проекта, но ее изучение вместе с внимательным рассмотрением самой машины позволяет серьезно дополнить уже имевшуюся картину.
Согласно новой информации, китайская БМПТ была разработана компанией Wuhan Guide Infrared. Эта организация занимается созданием разнообразных электронных и оптических систем. Теперь она показывает, как ее разработки могут быть применены в новых проектах бронетехники с особыми возможностями. Проект боевой машины имеет официальное обозначение QN-506. Ее класс определен как «multi-weapon combat vehicle» – «Боевая машина с различным вооружением». Русский текст информационной таблички нескромно называет QN-506 «новым королем сухопутной войны».
Официальная демонстрация прототипа подтвердила, что БМПТ QN-506 строится на основе шасси среднего танка «Тип 59». Вместо штатной крыши корпус танка получает новую рубку, выполняющую функции подбашенной коробки. На ней находится коническая надстройка с погоном башни. Перестроенный корпус получает накладную защиту, дополняющую стандартную гомогенную броню. Лобовые листы старого корпуса и новой рубки оснащаются накладными деталями. Бортовая проекция рубки прикрыта режущими экранами. Бронемашина комплектуется башней новой конструкции. Она имеет сравнительно небольшой купол, внутри которого помещается часть вооружения. Прочие системы располагаются в боковых кожухах.
На углах крыши рубки помещены несколько блоков характерной формы. Их назначение не уточняется, но, по всей видимости, китайские инженеры оснастили свою БМПТ системой обнаружения лазерного излучения. При этом она, по-видимому, может только подавать сигнал тревоги или автоматически отстреливать дымовые гранаты. Комплекс активной защиты отсутствует. Во всяком случае, на машине нет агрегатов, похожих на известные КАЗ китайской разработки.
Компания-разработчик подтвердила, что в центральной части башни устанавливается автоматическая пушка калибром 30 мм. Это изделие является копией советской / российской пушки 2А72. Слева от нее на той же установке располагается пулемет калибра 7,62 мм. Спаренная установка обеспечивает отведение гильз вперед, на крышу корпуса. Утверждается, что QN-506 способна эффективно работать в условиях городской застройки. Для этого максимальный угол возвышения ствольных систем достигает 53°. На лбу башни, по бокам от орудийной установки, присутствуют два блока дымовых гранатометов, по три единицы в каждом.
Как и на рекламном изображении, опытная машина поддержки танков оснащена парой блоков с направляющими для ракетного вооружения. Унифицированные устройства помещаются на бортах башни и имеют собственные приводы вертикальной наводки, вероятно, не связанные с механизмами ствольного вооружения. Блоки вмещают по 12 трубчатых направляющих или креплений для транспортно-пусковых контейнеров. В верхней половине блока имеется два ряда с пятью направляющими / ТПК в каждом, тогда как нижняя вмещает только два. В передней стенке блока имеются отверстия для выхода ракет, в заднем – для вывода газов. Отверстия прикрыты прорываемыми крышками.
В боекомплект QN-506 входит 20 неуправляемых ракет неназванного типа. Согласно некоторым источникам, эти изделия имеют калибр 80 мм. Дальность стрельбы таким оружием задается на уровне 4 км. Неуправляемые ракеты рассматриваются в качестве многоцелевого оружия, пригодного для эффективной атаки разных объектов противника. Рядом с БМПТ в выставочном павильоне поместили макет такой ракеты. Это изделие с цилиндрическим корпусом и заостренной головной частью. В головной и хвостовой частях корпуса закрепляются раскладываемые стабилизаторы.
В нижних направляющих боковых блоков размещается до четырех ракет. Компания-разработчик предусмотрела возможность использования двух типов управляемых ракет. Первая ракета представляет собой противотанковое оружие с дальностью полета до 6 км. Такая ракета построена на основе цилиндрического корпуса максимальных габаритов, вписывающихся в имеющийся блок направляющих. В центральной и хвостовой частях изделия находятся раскладные плоскости разного назначения. Характеристики ракеты не уточнялись. По-видимому, она несет тандемную кумулятивную боевую часть и способна поражать некоторые современные танки.
БМПТ QN-506 также может применять многоцелевую крылатую ракету. Это изделие отличается оригинальной конструкцией плоскостей. В транспортном положении крылья и стабилизаторы лежат вдоль корпуса, но после запуска проворачиваются на 90° вбок и назад, образуя две Х-образные системы. Любопытно, что такая ракета комплектуется двигателем с толкающим воздушным винтом. Ее дальность полета заявлена на уровне 10 км.
В новом проекте БМПТ предусматриваются развитые средства наблюдения за окружающей обстановкой. Ранее было ясно, что на башне устанавливаются комбинированный прицел наводчика и панорамный прицел командира. Оба этих прибора комплектуются стандартным для нынешней техники набором устройств. Они несут дневную и ночную камеру, лазерный дальномер и т.д. Из последних сообщений следует, что командирский прицел имеет необычную конструкцию. Он смонтирован не на корпусе или трубчатой опоре, но на телескопическом мачтовом устройстве. Благодаря этому командир может поднять оптику на значительную высоту и увеличить дальность наблюдения.
Утверждается, что дополнительными «глазами» экипажа является легкий беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. По-видимому, на машине предусматривается отсек для его транспортировки, но в условиях выставки БПЛА просто поставили на крышу рубки. Беспилотник способен подниматься на значительную высоту и удаляться на 10 км от бронемашины-носителя, соответствующим образом увеличивая размеры контролируемой территории.
Все устройства наблюдения и наведения объединяются с системой управления огнем, обеспечивающей применение всего вооружения. При этом не уточняется, сколько целей одновременно может атаковать экипаж. Некоторые особенности машины позволяют предполагать, что СУО имеет не более двух целевых каналов, способных работать одновременно, но китайские инженеры не раскрывают эти данные.
Утверждается, что перспективная БМПТ QN-506, несущая набор разного вооружения, способна решать задачи борьбы с наземными и воздушными целями. При работе по наземным целям максимальная дальность действия оружия определяется возможностями ракетного комплекса и достигает 10 км. По воздушным – сокращается до 6 км. Какие именно воздушные цели может сбивать китайская бронемашина – не уточняется. Вероятно, речь идет об основных угрозах поля боя в виде тактических самолетов и ударных вертолетов. При использовании пушки и пулемета максимальная дальность огня составляет лишь 2 км.
Официальные данные не указывают состав экипажа. Однако облик машины показывает, что ею должны управлять три человека, находящиеся в передней части рубки. В их распоряжении имеются два люка в крыше. Для наблюдения за дорогой и полем боя водитель и командир имеют лобовые лючки с броневыми крышками. Кроме того, несколько видеокамер размещены по периметру корпуса и упрощают вождение во всех условиях.
***
Первая демонстрация опытной боевой машины поддержки танков QN-506 серьезно пополнила имеющийся объем данных, а также внесла ряд важнейших дополнений. Теперь можно составить более полную картину и вновь оценить любопытный китайский проект. В первую очередь, необходимо отметить, что основная часть новых данных показывает перспективную БМПТ в лучшем свете. Оказывается, что проект предусматривает наличие более широких возможностей, чем казалось ранее.
Изначально были основания полагать, что использование шасси танка «Тип 59» является не самым удачным решением. Применение такого шасси позволяет перестраивать БМПТ из списываемых танков и тем самым удешевляет производство. В то же время, танковый корпус даже после установки новых навесных модулей вряд ли улучшает свою защиту. Это понятным образом сказывается на живучести техники на поле боя. Сведения о доработке силовой установки отсутствуют, что не позволяет оценить подвижность машины и соответствующие аспекты живучести.
Согласно последним данным, QN-506 имеет два типа пусковых установок, с которыми должны использоваться ракеты трех типов. Комплекс управляемого вооружения машины использует ракеты двух моделей с разными характеристиками и задачами. Положительные последствия этого очевидны. Экипаж может выбрать оружие, характеристики которой оптимальны для атаки конкретной цели. Предложенная крылатая ракета обеспечивает поражение целей на дальностях до 10 км.
Конструкторы из Wuhan Guide Infrared предусмотрели повышение ситуационной осведомленности экипажа. Для этого использованы новые любопытные решения. Так, командирский панорамный прицел устанавливается на телескопической мачте, улучшающей обзор местности. Штатные оптико-электронные приборы машины дополняются беспилотным летательным аппаратом, так же оснащенным необходимыми камерами. Малогабаритный БПЛА способен выполнять задачи дальнего дозора и помогать своевременному обнаружению удаленных целей.
Новый китайский проект – будучи представленным на рекламных материалах или в виде полноценного опытного образца – показывает, что зарубежные специалисты тоже проявляют интерес к концепции боевой машины поддержки танков. Более того, интерес китайских специалистов был реализован в виде прототипа с полным набором необходимых средств. Важно, что зарубежные инженеры не копируют существующие БМПТ, но дорабатывают известную концепцию в соответствии с актуальными требованиями и нуждами.
Какой будет дальнейшая судьба БМПТ QN-506 китайской разработки – неизвестно. Эта машина имеет шансы поступить на вооружение китайской армии или стать темой экспортного контракта. Находясь в выставочном павильоне в Чжухае, опытный образец такой бронемашины может привлечь внимание потенциальных заказчиков и «лично» убедить их в необходимости покупки. Впрочем, возможен и иной исход, при котором выставка AirShow China 2018 станет звездным часом новой разработки. Как будут развиваться события – покажет время. Но на данный момент QN-506 выглядит интересной и многообещающей разработкой.
По материалам сайтов:
http://slide.mil.news.sina.com.cn/
http://regnum.ru/
https://armyrecognition.com/
https://viettimes.vn/
https://vpk-news.ru/
https://twitter.com/OedoSoldier/
Напомним, в последних числах октября в китайском сегменте Интернета появился рекламный плакат, показывающий возможности одного из перспективных ракетных комплексов. В первую очередь, он демонстрировал, что управляемая ракета нового типа может устанавливаться на разные носители. В качестве одного из носителей предлагался автомобиль с пусковой установкой, а в роли второго фигурировала ранее не известная боевая бронированная машина. Низкое качество изображения все же позволило рассмотреть необычный облик этого образца и отнести его к категории боевых машин поддержки танков.
Рекламный плакат с БМПТ QN-506
Даже не самое лучшее изображение новой китайской БМПТ смогло стать поводом для обсуждений. Впрочем, вскоре любители техники получили новую возможность лучше рассмотреть интересный образец. Вскоре оказалось, что по новому китайскому проекту уже был построен опытный образец, и ему предстояло принять участие в выставке AirShow China 2018. В конце октября прототип доставили в Чжухай, где он попал в объектив фотоаппарата. Появился любопытный снимок опытной машины, часть агрегатов которой была прикрыта полупрозрачной пленкой. Примерно в это же время появилась версия, согласно которой новый образец носит название QN-10.
Наконец, 6 ноября состоялось открытие военно-технической выставки, и ее посетители смогли увидеть перспективный образец БМПТ во всех подробностях. Кроме того, организация-разработчик разместила рядом с машиной информационную табличку. Любопытно, что сопровождающий текст с описанием образца приводился на четырех языках: китайском, английском, русском и арабском. К сожалению, табличка раскрывает не все подробности проекта, но ее изучение вместе с внимательным рассмотрением самой машины позволяет серьезно дополнить уже имевшуюся картину.
Согласно новой информации, китайская БМПТ была разработана компанией Wuhan Guide Infrared. Эта организация занимается созданием разнообразных электронных и оптических систем. Теперь она показывает, как ее разработки могут быть применены в новых проектах бронетехники с особыми возможностями. Проект боевой машины имеет официальное обозначение QN-506. Ее класс определен как «multi-weapon combat vehicle» – «Боевая машина с различным вооружением». Русский текст информационной таблички нескромно называет QN-506 «новым королем сухопутной войны».
Официальная демонстрация прототипа подтвердила, что БМПТ QN-506 строится на основе шасси среднего танка «Тип 59». Вместо штатной крыши корпус танка получает новую рубку, выполняющую функции подбашенной коробки. На ней находится коническая надстройка с погоном башни. Перестроенный корпус получает накладную защиту, дополняющую стандартную гомогенную броню. Лобовые листы старого корпуса и новой рубки оснащаются накладными деталями. Бортовая проекция рубки прикрыта режущими экранами. Бронемашина комплектуется башней новой конструкции. Она имеет сравнительно небольшой купол, внутри которого помещается часть вооружения. Прочие системы располагаются в боковых кожухах.
На углах крыши рубки помещены несколько блоков характерной формы. Их назначение не уточняется, но, по всей видимости, китайские инженеры оснастили свою БМПТ системой обнаружения лазерного излучения. При этом она, по-видимому, может только подавать сигнал тревоги или автоматически отстреливать дымовые гранаты. Комплекс активной защиты отсутствует. Во всяком случае, на машине нет агрегатов, похожих на известные КАЗ китайской разработки.
Компания-разработчик подтвердила, что в центральной части башни устанавливается автоматическая пушка калибром 30 мм. Это изделие является копией советской / российской пушки 2А72. Слева от нее на той же установке располагается пулемет калибра 7,62 мм. Спаренная установка обеспечивает отведение гильз вперед, на крышу корпуса. Утверждается, что QN-506 способна эффективно работать в условиях городской застройки. Для этого максимальный угол возвышения ствольных систем достигает 53°. На лбу башни, по бокам от орудийной установки, присутствуют два блока дымовых гранатометов, по три единицы в каждом.
Как и на рекламном изображении, опытная машина поддержки танков оснащена парой блоков с направляющими для ракетного вооружения. Унифицированные устройства помещаются на бортах башни и имеют собственные приводы вертикальной наводки, вероятно, не связанные с механизмами ствольного вооружения. Блоки вмещают по 12 трубчатых направляющих или креплений для транспортно-пусковых контейнеров. В верхней половине блока имеется два ряда с пятью направляющими / ТПК в каждом, тогда как нижняя вмещает только два. В передней стенке блока имеются отверстия для выхода ракет, в заднем – для вывода газов. Отверстия прикрыты прорываемыми крышками.
В боекомплект QN-506 входит 20 неуправляемых ракет неназванного типа. Согласно некоторым источникам, эти изделия имеют калибр 80 мм. Дальность стрельбы таким оружием задается на уровне 4 км. Неуправляемые ракеты рассматриваются в качестве многоцелевого оружия, пригодного для эффективной атаки разных объектов противника. Рядом с БМПТ в выставочном павильоне поместили макет такой ракеты. Это изделие с цилиндрическим корпусом и заостренной головной частью. В головной и хвостовой частях корпуса закрепляются раскладываемые стабилизаторы.
В нижних направляющих боковых блоков размещается до четырех ракет. Компания-разработчик предусмотрела возможность использования двух типов управляемых ракет. Первая ракета представляет собой противотанковое оружие с дальностью полета до 6 км. Такая ракета построена на основе цилиндрического корпуса максимальных габаритов, вписывающихся в имеющийся блок направляющих. В центральной и хвостовой частях изделия находятся раскладные плоскости разного назначения. Характеристики ракеты не уточнялись. По-видимому, она несет тандемную кумулятивную боевую часть и способна поражать некоторые современные танки.
БМПТ QN-506 также может применять многоцелевую крылатую ракету. Это изделие отличается оригинальной конструкцией плоскостей. В транспортном положении крылья и стабилизаторы лежат вдоль корпуса, но после запуска проворачиваются на 90° вбок и назад, образуя две Х-образные системы. Любопытно, что такая ракета комплектуется двигателем с толкающим воздушным винтом. Ее дальность полета заявлена на уровне 10 км.
В новом проекте БМПТ предусматриваются развитые средства наблюдения за окружающей обстановкой. Ранее было ясно, что на башне устанавливаются комбинированный прицел наводчика и панорамный прицел командира. Оба этих прибора комплектуются стандартным для нынешней техники набором устройств. Они несут дневную и ночную камеру, лазерный дальномер и т.д. Из последних сообщений следует, что командирский прицел имеет необычную конструкцию. Он смонтирован не на корпусе или трубчатой опоре, но на телескопическом мачтовом устройстве. Благодаря этому командир может поднять оптику на значительную высоту и увеличить дальность наблюдения.
Утверждается, что дополнительными «глазами» экипажа является легкий беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. По-видимому, на машине предусматривается отсек для его транспортировки, но в условиях выставки БПЛА просто поставили на крышу рубки. Беспилотник способен подниматься на значительную высоту и удаляться на 10 км от бронемашины-носителя, соответствующим образом увеличивая размеры контролируемой территории.
Все устройства наблюдения и наведения объединяются с системой управления огнем, обеспечивающей применение всего вооружения. При этом не уточняется, сколько целей одновременно может атаковать экипаж. Некоторые особенности машины позволяют предполагать, что СУО имеет не более двух целевых каналов, способных работать одновременно, но китайские инженеры не раскрывают эти данные.
Утверждается, что перспективная БМПТ QN-506, несущая набор разного вооружения, способна решать задачи борьбы с наземными и воздушными целями. При работе по наземным целям максимальная дальность действия оружия определяется возможностями ракетного комплекса и достигает 10 км. По воздушным – сокращается до 6 км. Какие именно воздушные цели может сбивать китайская бронемашина – не уточняется. Вероятно, речь идет об основных угрозах поля боя в виде тактических самолетов и ударных вертолетов. При использовании пушки и пулемета максимальная дальность огня составляет лишь 2 км.
Официальные данные не указывают состав экипажа. Однако облик машины показывает, что ею должны управлять три человека, находящиеся в передней части рубки. В их распоряжении имеются два люка в крыше. Для наблюдения за дорогой и полем боя водитель и командир имеют лобовые лючки с броневыми крышками. Кроме того, несколько видеокамер размещены по периметру корпуса и упрощают вождение во всех условиях.
***
Первая демонстрация опытной боевой машины поддержки танков QN-506 серьезно пополнила имеющийся объем данных, а также внесла ряд важнейших дополнений. Теперь можно составить более полную картину и вновь оценить любопытный китайский проект. В первую очередь, необходимо отметить, что основная часть новых данных показывает перспективную БМПТ в лучшем свете. Оказывается, что проект предусматривает наличие более широких возможностей, чем казалось ранее.
Изначально были основания полагать, что использование шасси танка «Тип 59» является не самым удачным решением. Применение такого шасси позволяет перестраивать БМПТ из списываемых танков и тем самым удешевляет производство. В то же время, танковый корпус даже после установки новых навесных модулей вряд ли улучшает свою защиту. Это понятным образом сказывается на живучести техники на поле боя. Сведения о доработке силовой установки отсутствуют, что не позволяет оценить подвижность машины и соответствующие аспекты живучести.
Согласно последним данным, QN-506 имеет два типа пусковых установок, с которыми должны использоваться ракеты трех типов. Комплекс управляемого вооружения машины использует ракеты двух моделей с разными характеристиками и задачами. Положительные последствия этого очевидны. Экипаж может выбрать оружие, характеристики которой оптимальны для атаки конкретной цели. Предложенная крылатая ракета обеспечивает поражение целей на дальностях до 10 км.
Конструкторы из Wuhan Guide Infrared предусмотрели повышение ситуационной осведомленности экипажа. Для этого использованы новые любопытные решения. Так, командирский панорамный прицел устанавливается на телескопической мачте, улучшающей обзор местности. Штатные оптико-электронные приборы машины дополняются беспилотным летательным аппаратом, так же оснащенным необходимыми камерами. Малогабаритный БПЛА способен выполнять задачи дальнего дозора и помогать своевременному обнаружению удаленных целей.
Новый китайский проект – будучи представленным на рекламных материалах или в виде полноценного опытного образца – показывает, что зарубежные специалисты тоже проявляют интерес к концепции боевой машины поддержки танков. Более того, интерес китайских специалистов был реализован в виде прототипа с полным набором необходимых средств. Важно, что зарубежные инженеры не копируют существующие БМПТ, но дорабатывают известную концепцию в соответствии с актуальными требованиями и нуждами.
Какой будет дальнейшая судьба БМПТ QN-506 китайской разработки – неизвестно. Эта машина имеет шансы поступить на вооружение китайской армии или стать темой экспортного контракта. Находясь в выставочном павильоне в Чжухае, опытный образец такой бронемашины может привлечь внимание потенциальных заказчиков и «лично» убедить их в необходимости покупки. Впрочем, возможен и иной исход, при котором выставка AirShow China 2018 станет звездным часом новой разработки. Как будут развиваться события – покажет время. Но на данный момент QN-506 выглядит интересной и многообещающей разработкой.
По материалам сайтов:
http://slide.mil.news.sina.com.cn/
http://regnum.ru/
https://armyrecognition.com/
https://viettimes.vn/
https://vpk-news.ru/
https://twitter.com/OedoSoldier/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Slide.mil.news.sina.com.cn, Regnum.ru