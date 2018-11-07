Озвучены три варианта по генсеку ОДКБ после снятия генерала Хачатурова

После снятия с должности генсека ОДКБ генерала Юрия Хачатурова исполняет обязанности главы организации заместитель генерального секретаря Валерий Семериков. Напомним, что освобождение от должности Хачатурова состоялось после обращения армянской стороны. Новые власти Армении возбудили в отношении генерала уголовное дело «за участие в государственном перевороте». Обращает на себя внимание тот факт, что с такими претензиями выступают те, кто сам пришёл к власти в Ереване фактически неконституционным путём.Журналисты поинтересовались, какие на данный момент кандидатуры рассматриваются на пост генерального секретаря международной организации.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что вариантов на данный момент три.– сохранение за представляющим Россию Валерием Семериковым поста до 2020 года. Именно в 2020-м году должно было состояться переизбрание генсека «по уставу».– своего кандидата на пост генерального секретаря уже сейчас предлагает Белоруссия, так как эта страна просто следует за Арменией в алфавитном порядке. И: рассмотрение новой армянской кандидатуры. Именно на третьем варианте настаивает и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который не скрывает того, что во главе Организации Договора о коллективной безопасности хочет видеть «своего человека».