Новости

Озвучены три варианта по генсеку ОДКБ после снятия генерала Хачатурова

24
После снятия с должности генсека ОДКБ генерала Юрия Хачатурова исполняет обязанности главы организации заместитель генерального секретаря Валерий Семериков. Напомним, что освобождение от должности Хачатурова состоялось после обращения армянской стороны. Новые власти Армении возбудили в отношении генерала уголовное дело «за участие в государственном перевороте». Обращает на себя внимание тот факт, что с такими претензиями выступают те, кто сам пришёл к власти в Ереване фактически неконституционным путём.




Журналисты поинтересовались, какие на данный момент кандидатуры рассматриваются на пост генерального секретаря международной организации.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что вариантов на данный момент три. Первый вариант – сохранение за представляющим Россию Валерием Семериковым поста до 2020 года. Именно в 2020-м году должно было состояться переизбрание генсека «по уставу».

Второй вариант – своего кандидата на пост генерального секретаря уже сейчас предлагает Белоруссия, так как эта страна просто следует за Арменией в алфавитном порядке. И вариант номер три: рассмотрение новой армянской кандидатуры. Именно на третьем варианте настаивает и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который не скрывает того, что во главе Организации Договора о коллективной безопасности хочет видеть «своего человека».
Использованы фотографии:
http://www.odkb-csto.org
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти