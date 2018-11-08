Что может породить маленькая ложь?
Уж сколько раз до мира пытались донести, насколько грубо, точнее, глупо, стали работать наши идеологические противники. Не было ещё случая, чтобы какой-то российский праздник или неординарное событие не отмечались такими идиотскими вбросами. Фейк-ньюс, как это сейчас именуется, лютуют так, что просто диву даешься.
Стоит отметить, все эти вбросы публикуются и озвучиваются в определенных СМИ. С собственной кастой читателей и комментаторов. Основная же масса потребителей этой "информации" прекрасно понимают её «правдивость» после первой же ссылки на источник.
5 ноября страна отпраздновала 100-летний юбилей создания военной разведки. Причем довольно открыто, скажем так, нехарактерно, в общем и целом.
Согласитесь, дата действительно знаменательная, а раз так, то она (дата) просто не имеет права "промелькнуть" без обязательного наброса кучи вон чего от свободолюбивых либералов. Хочешь, чтобы тебя заметили — плюнь в середину свадебного торта.
Заметят точно. Ещё и морду набьют. В информационном пространстве тоже такое возможно. А дальше все по проторенной. Какая-никакая, а известность. Упоминание на главных информационных площадках России. А главное, в Европе и США.
А уж если суд удастся замутить… Вообще благодать грантовая!
Оказалось, что искать ничего и не надо. Один клик, и вот оно. То самое, что нужно набросить, чтобы изгадить праздник.
В "Новой газете" материал об очередных потерях ЧВК Вагнера. А значит, о потерях у российских разведчиков. Или не совсем разведчиков, но… Зря, что ли, полгода в различных источниках муссировалась тема принадлежности ЧВК к российской разведке? Теперь попробуй докажи, что не разведчики.
Для того чтобы проверить источники данной информации, не нужно быть хакером. Уровня "уверенный пользователь" вполне достаточно. Просто жми на ссылки, и всё. Вся история превращается в полезное для бани дерево — липу. Хотя нет, нужно ещё посмотреть на "прошлые заслуги" источника. А источник-то у нас известный — "Новая газета".
"Новая газета" ссылается на известную лондонскую "Лабораторию по правам человека в Сирии". Расписывать заслуги этой "лаборатории" не стоит. Как говорили раньше о женщинах с "низкой социальной ответственностью", там пробы негде ставить... Сообщение датируется уже 4 ноября.
Однако, как показывают многочисленные выступления наших либералов по ТВ и на митингах, сообщения именно этого источника для большинства из "сторонников свободы" являются истиной в последней инстанции.
Странно, что либералы до сих пор не понимают простой вещи. Каждое их выступление в СМИ работает против них. Послушаешь такого евролюба и понимаешь, что с этими тебе точно не по пути.
Впрочем, тут наши либералы неоригинальны. Они в "мировом тренде". Большинство западных политиков точно так же верит этой "лаборатории" одного человека. Мы же живем в эпоху хронического неверия в элементарную порядочность и справедливость. Главное — обвинить. Доказательств не надо. И так "пипл схавает".
Дальнейшие поиски по информационным ресурсам, особенно по арабоязычным, специализирующимся на событиях в Сирии, дали совершенно ошеломляющий результат. Ноль! Ничего! Для этих источников события прошли незамеченными. А ведь там множество серьезных противников режима Асада. Как же так?
Но "ноги" фейка все же нашлись. Джихадистские пропагандистские сайты «Zaman al-Wasl» и «Eldorar Alshamia».
Итак, сообщение найдено. 2 ноября, по сообщениям только этих двух агентств, взорвался объект "Панорама", в котором находился штаб 5 корпуса САА. При взрыве погибло 6 человек из числа работников штаба корпуса. Обратите внимание на цифру 6. Национальная принадлежность офицеров не указана.
В сообщении из Лондона эта цифра почему-то изменилась, и погибшими оказались 11 офицеров. В чем причина, не ясно. Впрочем, наверное, сработал "принцип Доцента" из известной кинокомедии: "Чем больше сдадим, тем лучше".
А вот "русские трупы" появились только в "Новой". И ЧВК Вагнера тоже. По крайней мере, других источников мы не нашли.
А теперь о том, что же произошло на самом деле. А был ли мальчик?
Итак, взрыв, точнее взрывы, были. Это факт, подтвержденный многими источниками. Объект "Панорама" действительно существует в Дейр-эз-Зоре. Это всё.
Но НИКАКОЙ связи между этими двумя событиями просто нет! И тут стоит объяснить, почему.
"Панорама" — это сооружение на въезде в Дейр-эз-Зор, из которого открывается прекрасный вид на город. Отсюда и название. Кстати, сирийцы называют "Панораму" символом Дейр-эз-Зора. Не называли, а называют. Просто потому, что этот объект стоит на своем месте. Не взорван. Информация 146%.
А вот стоящее рядом старое здание криминальной полиции Сирии действительно взорвали. И взорвали сирийские специалисты-саперы.
Взрывы? Да, саперы САА планово уничтожали СВУ, захваченные у боевиков на саперном полигоне в 20-ти километрах по шоссе № 7 от города. Дело в том, что среди трофеев сирийской армии достаточно много таких самоделок. И для сирийских саперов их уничтожение — дело обычное.
Вот в итоге и получается, как в анекдоте, что не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты. И не взорвалось ничего, и не погиб никто, но тем не менее. О том, что погибла очередная толпа именно русских разведчиков, поговорили от души.
Понятно, что, если есть желание (или оно есть и оплачено), то не заткнешь иной раз у нас некоторых.
Штаб 5 корпуса САА? А что тогда находится в Латакии? Вообще, стоит чуть-чуть осветить что же за соединение тут у нас мелькает.
В СМИ о 5-м штурмовом корпусе заговорили в начале 2017 года. Хотя официально корпус создан в ноябре 2016 года. Это соединение состоит исключительно из добровольцев. Считается элитным в САА. Численность примерно 10 000 человек. Штаб корпуса находится в Латакии, а военные базы действительно разбросаны от Хомы до Пальмиры.
В состав корпуса входят несколько групп добровольцев. "Щит Асада", "Силы Маарде", "Победа или смерть"... Но лучшими считаются всего три.
"Охотники за ИГИЛ" (ИГ или ИГИЛ запрещено в России). Спецназ, состоящий из тех, чьи родные погибли от рук игиловцев. Полностью вооружена и обучена в России. Именно этой группе приписывается основная заслуга в том, что Пальмира была взята в короткие сроки.
"Силы племен". Добровольцы-штурмовики из Дейр-эз-Зора, Ракки и Хасаки. Именно они идут впереди наступающих сил САА. В большинстве своем это бедуины.
"Бригады Баас". Члены партии Баас. Группировка практически не отступает. Её бросают именно туда, где нужны гарантии удержания населенного пункта или объекта.
Теперь становится понятным, почему выбран именно 5-й ДШК. В корпусе действительно достаточное количество военных советников из нашей армии. Да и в частях и подразделениях они есть. Никто этого не отрицает.
И вот тут-то и возникают интересные вопросы именно к "Новой газете". Я упоминал об этом выше.
О ЧВК Вагнера до сообщения именно этого источника нигде не упоминалось. И вдруг название всплыло. С чего бы это? Или авторам сильно хотелось, чтобы было именно так? Десяток лишних трупов, рожденных в голове журналиста, картину не испортят?
А теперь вернемся к первоисточникам. Тем самым джихадистским пропагандистским сайтам «Zaman al-Wasl» и «Eldorar Alshamia». Достоверно известно, что один из источников тесно сотрудничает с американцами. «Zaman al-Wasl». Это видно из материалов, которые публикуются на их сайте.
И вот тут-то и возникает вопрос к российским СМИ. К тем, которые стремятся быть объективными. С чьей подачи появляются такие вот "новости" в канун праздников? И можно ли уважать такие СМИ после этого? Или чем хуже, тем лучше?
В начале двухтысячных мы были свидетелями «правильной» работы журналистов в Чечне. Когда некоторые издания считали своим долгом рассказать о «борцах за свободу». И тут же облить грязью русского солдата или офицера. Это что? Повторение пройденного?
Россия изменилась. Мы недовольны правительством. Мы недовольны президентом. Мы недовольны уровнем жизни. Мы многим недовольны. И многое критикуем. Против многого выступаем.
Но критиковать русского солдата за то, что он побеждает? Советника за то, что правильно учит сирийских солдат и офицеров? За то, что они умирают? Это как-то совершенно не по-русски.
Хорошо, не законодатели мы мод в информкругах. И войны информационные проигрываем систематически и регулярно, особенно на чужой территории.
Особенно в современных условиях, когда многие либероиздания у нас навзрыд голосят об издевательстве над свободой слова и цензурой в России.
А вот в данном случае цензура была бы весьма кстати, как ни крути. И тогда «нагнутые» и поставленные в неудобный ракурс издания, вчера вещавшие о 6-ти (8-ми или 11-ти) погибших русских разведчиках из ЧВК (ой, бред-то какой!) сегодня жалобно лепетали бы насчет того, что «произошла ошибка, мы не проверили данные» и все такое.
В старые времена это называлось «за базар отвечать». Честное слово, стоит взять на вооружение методы тех лет. И проблема того, что журналисты, которые сперва гадят, а потом ноют откуда-то из-за границы об отсутствии свободы слова в России, исчезла бы как таковая.
И перестали бы российские разведчики пачками гибнуть на желтых страницах.
А свобода слова у нас есть. К сожалению, иногда. Осталось только научить (желательно жестко) некоторых отвечать за свои слова.
Стоит отметить, все эти вбросы публикуются и озвучиваются в определенных СМИ. С собственной кастой читателей и комментаторов. Основная же масса потребителей этой "информации" прекрасно понимают её «правдивость» после первой же ссылки на источник.
5 ноября страна отпраздновала 100-летний юбилей создания военной разведки. Причем довольно открыто, скажем так, нехарактерно, в общем и целом.
Согласитесь, дата действительно знаменательная, а раз так, то она (дата) просто не имеет права "промелькнуть" без обязательного наброса кучи вон чего от свободолюбивых либералов. Хочешь, чтобы тебя заметили — плюнь в середину свадебного торта.
Заметят точно. Ещё и морду набьют. В информационном пространстве тоже такое возможно. А дальше все по проторенной. Какая-никакая, а известность. Упоминание на главных информационных площадках России. А главное, в Европе и США.
А уж если суд удастся замутить… Вообще благодать грантовая!
Оказалось, что искать ничего и не надо. Один клик, и вот оно. То самое, что нужно набросить, чтобы изгадить праздник.
В "Новой газете" материал об очередных потерях ЧВК Вагнера. А значит, о потерях у российских разведчиков. Или не совсем разведчиков, но… Зря, что ли, полгода в различных источниках муссировалась тема принадлежности ЧВК к российской разведке? Теперь попробуй докажи, что не разведчики.
Для того чтобы проверить источники данной информации, не нужно быть хакером. Уровня "уверенный пользователь" вполне достаточно. Просто жми на ссылки, и всё. Вся история превращается в полезное для бани дерево — липу. Хотя нет, нужно ещё посмотреть на "прошлые заслуги" источника. А источник-то у нас известный — "Новая газета".
"Новая газета" ссылается на известную лондонскую "Лабораторию по правам человека в Сирии". Расписывать заслуги этой "лаборатории" не стоит. Как говорили раньше о женщинах с "низкой социальной ответственностью", там пробы негде ставить... Сообщение датируется уже 4 ноября.
Однако, как показывают многочисленные выступления наших либералов по ТВ и на митингах, сообщения именно этого источника для большинства из "сторонников свободы" являются истиной в последней инстанции.
Странно, что либералы до сих пор не понимают простой вещи. Каждое их выступление в СМИ работает против них. Послушаешь такого евролюба и понимаешь, что с этими тебе точно не по пути.
Впрочем, тут наши либералы неоригинальны. Они в "мировом тренде". Большинство западных политиков точно так же верит этой "лаборатории" одного человека. Мы же живем в эпоху хронического неверия в элементарную порядочность и справедливость. Главное — обвинить. Доказательств не надо. И так "пипл схавает".
Дальнейшие поиски по информационным ресурсам, особенно по арабоязычным, специализирующимся на событиях в Сирии, дали совершенно ошеломляющий результат. Ноль! Ничего! Для этих источников события прошли незамеченными. А ведь там множество серьезных противников режима Асада. Как же так?
Но "ноги" фейка все же нашлись. Джихадистские пропагандистские сайты «Zaman al-Wasl» и «Eldorar Alshamia».
Итак, сообщение найдено. 2 ноября, по сообщениям только этих двух агентств, взорвался объект "Панорама", в котором находился штаб 5 корпуса САА. При взрыве погибло 6 человек из числа работников штаба корпуса. Обратите внимание на цифру 6. Национальная принадлежность офицеров не указана.
В сообщении из Лондона эта цифра почему-то изменилась, и погибшими оказались 11 офицеров. В чем причина, не ясно. Впрочем, наверное, сработал "принцип Доцента" из известной кинокомедии: "Чем больше сдадим, тем лучше".
А вот "русские трупы" появились только в "Новой". И ЧВК Вагнера тоже. По крайней мере, других источников мы не нашли.
А теперь о том, что же произошло на самом деле. А был ли мальчик?
Итак, взрыв, точнее взрывы, были. Это факт, подтвержденный многими источниками. Объект "Панорама" действительно существует в Дейр-эз-Зоре. Это всё.
Но НИКАКОЙ связи между этими двумя событиями просто нет! И тут стоит объяснить, почему.
"Панорама" — это сооружение на въезде в Дейр-эз-Зор, из которого открывается прекрасный вид на город. Отсюда и название. Кстати, сирийцы называют "Панораму" символом Дейр-эз-Зора. Не называли, а называют. Просто потому, что этот объект стоит на своем месте. Не взорван. Информация 146%.
А вот стоящее рядом старое здание криминальной полиции Сирии действительно взорвали. И взорвали сирийские специалисты-саперы.
Взрывы? Да, саперы САА планово уничтожали СВУ, захваченные у боевиков на саперном полигоне в 20-ти километрах по шоссе № 7 от города. Дело в том, что среди трофеев сирийской армии достаточно много таких самоделок. И для сирийских саперов их уничтожение — дело обычное.
Вот в итоге и получается, как в анекдоте, что не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты. И не взорвалось ничего, и не погиб никто, но тем не менее. О том, что погибла очередная толпа именно русских разведчиков, поговорили от души.
Понятно, что, если есть желание (или оно есть и оплачено), то не заткнешь иной раз у нас некоторых.
Штаб 5 корпуса САА? А что тогда находится в Латакии? Вообще, стоит чуть-чуть осветить что же за соединение тут у нас мелькает.
В СМИ о 5-м штурмовом корпусе заговорили в начале 2017 года. Хотя официально корпус создан в ноябре 2016 года. Это соединение состоит исключительно из добровольцев. Считается элитным в САА. Численность примерно 10 000 человек. Штаб корпуса находится в Латакии, а военные базы действительно разбросаны от Хомы до Пальмиры.
В состав корпуса входят несколько групп добровольцев. "Щит Асада", "Силы Маарде", "Победа или смерть"... Но лучшими считаются всего три.
"Охотники за ИГИЛ" (ИГ или ИГИЛ запрещено в России). Спецназ, состоящий из тех, чьи родные погибли от рук игиловцев. Полностью вооружена и обучена в России. Именно этой группе приписывается основная заслуга в том, что Пальмира была взята в короткие сроки.
"Силы племен". Добровольцы-штурмовики из Дейр-эз-Зора, Ракки и Хасаки. Именно они идут впереди наступающих сил САА. В большинстве своем это бедуины.
"Бригады Баас". Члены партии Баас. Группировка практически не отступает. Её бросают именно туда, где нужны гарантии удержания населенного пункта или объекта.
Теперь становится понятным, почему выбран именно 5-й ДШК. В корпусе действительно достаточное количество военных советников из нашей армии. Да и в частях и подразделениях они есть. Никто этого не отрицает.
И вот тут-то и возникают интересные вопросы именно к "Новой газете". Я упоминал об этом выше.
О ЧВК Вагнера до сообщения именно этого источника нигде не упоминалось. И вдруг название всплыло. С чего бы это? Или авторам сильно хотелось, чтобы было именно так? Десяток лишних трупов, рожденных в голове журналиста, картину не испортят?
А теперь вернемся к первоисточникам. Тем самым джихадистским пропагандистским сайтам «Zaman al-Wasl» и «Eldorar Alshamia». Достоверно известно, что один из источников тесно сотрудничает с американцами. «Zaman al-Wasl». Это видно из материалов, которые публикуются на их сайте.
И вот тут-то и возникает вопрос к российским СМИ. К тем, которые стремятся быть объективными. С чьей подачи появляются такие вот "новости" в канун праздников? И можно ли уважать такие СМИ после этого? Или чем хуже, тем лучше?
В начале двухтысячных мы были свидетелями «правильной» работы журналистов в Чечне. Когда некоторые издания считали своим долгом рассказать о «борцах за свободу». И тут же облить грязью русского солдата или офицера. Это что? Повторение пройденного?
Россия изменилась. Мы недовольны правительством. Мы недовольны президентом. Мы недовольны уровнем жизни. Мы многим недовольны. И многое критикуем. Против многого выступаем.
Но критиковать русского солдата за то, что он побеждает? Советника за то, что правильно учит сирийских солдат и офицеров? За то, что они умирают? Это как-то совершенно не по-русски.
Хорошо, не законодатели мы мод в информкругах. И войны информационные проигрываем систематически и регулярно, особенно на чужой территории.
Особенно в современных условиях, когда многие либероиздания у нас навзрыд голосят об издевательстве над свободой слова и цензурой в России.
А вот в данном случае цензура была бы весьма кстати, как ни крути. И тогда «нагнутые» и поставленные в неудобный ракурс издания, вчера вещавшие о 6-ти (8-ми или 11-ти) погибших русских разведчиках из ЧВК (ой, бред-то какой!) сегодня жалобно лепетали бы насчет того, что «произошла ошибка, мы не проверили данные» и все такое.
В старые времена это называлось «за базар отвечать». Честное слово, стоит взять на вооружение методы тех лет. И проблема того, что журналисты, которые сперва гадят, а потом ноют откуда-то из-за границы об отсутствии свободы слова в России, исчезла бы как таковая.
И перестали бы российские разведчики пачками гибнуть на желтых страницах.
А свобода слова у нас есть. К сожалению, иногда. Осталось только научить (желательно жестко) некоторых отвечать за свои слова.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов