Устроит ли Россию Донецк без Киева?

Анонсированная встреча Трампа и Путина в Париже не состоится. Вернее, все-таки состоится, но не в том формате, который предполагался изначально. Президенты России и США просто встретятся во время общего ланча, пожмут друг другу руки, перекинутся парой слов и на этом, скорее всего, «контакты на высшем уровне» в данном случае закончатся.Эта информация моментально стала поводом для различных слухов и предположений. Инсайдеры связывали отмену двусторонней встречи в Париже с просьбой президента Франции Эммануэля Макрона, а аналитики поспешили заявить, что обе стороны признали встречу бесперспективной и просто решили не бить по своим рейтингам.Но вот поступило официальное разъяснение от помощника президента РФ Юрия Ушакова. Оказалось, что правы были инсайдеры – причиной переноса встречи действительно была просьба президента Франции. Он не хотел бы, чтобы международное политическое событие такого уровня отвлекало внимание СМИ от основного информационного повода – торжеств по поводу столетия с момента окончания Первой мировой войны.В России этот повод был воспринят скептически. Однако если быть честными, то следует признать: просьба Макрона и корректна, и обоснованна. Да, у нас не очень чтут память о Первой мировой войне, с подачи большевиков названной «империалистической», оболганной и почти забытой. Но для многих европейских стран, в том числе Франции, это событие знаковое и высокочтимое. Если провести аналогию, то просто представьте, что к нам на столетний юбилей победы в Великой Отечественной войне приезжают лидеры иностранных государств и проводят какую-то двустороннюю встречу, которая привлекает внимание всего мира. Понравилось бы это нам? Наверное, нет. Вот примерно так же думают и французы.В то же время нужно понимать, что полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа все-таки состоится. Она не отменена, а просто перенесена в более подходящее место – в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, где в конце ноября состоится саммит «большой двадцатки», или G20.Это сильно бьет по позициям различных аналитиков, поспешивших заявить о том, что говорить президентам не о чем, а значит, и встречаться незачем. Однако какой-то резон и в такой позиции все-таки есть.Все мы помним сравнительно недавнюю встречу Путина и Трампа в Хельсинки. Увы, несмотря на все ожидания, её можно с полным основанием назвать безрезультатной. Во всяком случае, такое мнение сложилось в США среди противников Трампа, и они не упускают случая об этом напомнить.Грядущая встреча тоже не сулит особых прорывов. Она проходит на фоне ожидаемого выхода США из важнейшего для России Договора о ракетах средней и меньшей дальности, что вряд ли добавит Путину желания идти на какие-то компромиссы. Наращивание военного присутствия НАТО на границах РФ, военные учения США и их союзников в акватории северных морей тоже вряд ли способствуют принятию каких-то прорывных решений. Не решена до конца сирийская проблема, равно как остаются не снятыми с повестки американские требования по Украине, являющиеся абсолютно неприемлемыми для Москвы.Фактически Россия никак не работала над увеличением своего переговорного пространства. Если американцы сейчас могут сделать жест доброй воли, согласившись, например, не наращивать свою военную группировку у границ России, то у Кремля нет абсолютно никаких запасных позиций, на которые можно было бы безболезненно отступить. А ведь ещё недавно у американцев не было такого переговорного маневра, он был искусственно создан уже в процессе развернувшегося противостояния.Что могла бы этому противопоставить Россия? Да хотя бы продекларировать, что после 2019 года, когда закончится транзитный контракт с Украиной, транзита нашего газа через территорию этой страны не будет вообще. Не лебезить перед европейцами (и «Газпромом»), а достаточно жестко обозначать свою позицию. А заодно и санкции против Киева ввести не «понарошку», а настоящие, с санкциями против иностранных компаний и организаций, поддерживающих киевский режим. Надо, образно говоря, не стесняться лезть в бутылку, надо делать оппонентам больно.И вот это уже могло бы стать полем для дипломатического маневра. Вы хотите нам подсунуть негодный товар вроде готовности не проводить маневры у российских границ? Ну что ж, мы в ответ готовы снять санкции против нескольких украинских компаний. Или даже начать продавать Украине уголь (если в ответ будут нормальные уступки, а не откат недавнего «наезда»).Собственно, это единственный способ торговаться, не разменивая что-то важное на фантики. А заодно и способ создавать видимость «прорывов» на двусторонних встречах, раз уж за этим так пристально следят СМИ и политические оппоненты.Это тем более важно, что пока стороны явно не готовы к серьезным шагам по урегулированию двустороннего кризиса. Точнее, не готовы к этому США, истинная цель которых давно уже ясна, и это вовсе не урегулирование украинского кризиса, а смена режима в России.Поэтому, конечно, во многом правы и те, кто говорит, что предмета для переговоров между Москвой и Вашингтоном попросту нет. США всё устраивает и так: у их марионеток в Киеве все стабильно, в самой Москве чувствуется некоторая напряженность из-за санкций, планомерное давление на Москву нарастает, а она ничего не предпринимает в ответ. А Москве просто нечего предложить: она не создала Вашингтону новых угроз и проблем, а на остальное Америка может пока не реагировать.Единственное, что в этой ситуации выглядит не столь очевидным: потихоньку разворачивающееся противостояние США и Китая. Вашингтону нельзя откладывать китайский вопрос в долгий ящик, а, не добив Россию, ввязываться в драку с Пекином довольно опасно.Поэтому возможно, что именно это и станет предметом какого-то торга. Но пока это больше похоже на мечты, чем на реальность. Да и американцы вряд ли пока дозрели до понимания того, что Донецк без Киева нас не устроит…