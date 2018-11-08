Карабин ORSIS-K15 «Брат»
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 «Брат» является одной из новинок российской оружейной компании ORSIS. Карабин был впервые представлен публике на оружейной выставке ARMS and Hunting 2017 в Москве. Также в феврале 2018 года компания провела презентацию новинки в салоне ORSIS, после чего демонстрировала на многих выставках, в том числе IWA 2018 в Нюрнберге в марте 2018 года и Defexpo India – 2018 в Индии в апреле текущего года. Производитель позиционирует данный карабин как гражданское оружие, предназначенное для охоты и спортивной стрельбы.
Не исключено, что со временем данный образец российского стрелкового оружия заинтересует и представителей силовых ведомств, неслучайно карабин регулярно выставляется и на оборонных выставках. Заявленные производителем эксплуатационные характеристики карабина, также не исключают его использования военными. В ORSIS уверяют, что карабин в состоянии работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов Цельсия, а также в специальных условиях: дождь, снег, грязь, песок не должны стать особой помехой для стрелка.
Компоновочно карабин базируется на платформе AR-15, но имеется и ряд существенных конструктивных отличий, включая двухпозиционный газовый регулятор, применение газового двигателя с коротким ходом газового поршня, поворотный затвор с двумя боевыми упорами. Металлические детали карабина «Брат» изготовлены из алюминиевых сплавов и высокопрочных конструкционных сталей, а пластмассовые элементы – из стеклонаполнненного полиамида. Применение в конструкции подобных материалов делает карабин достаточно легким и надежным в эксплуатации.
Запирание затвора карабина ORSIS-K15 осуществляется с поворотом на два боевых упора, при этом конструкция обеспечивает жесткое отражение стреляной гильзы. Допускается установка рукоятки перезаряжания оружия как с правой, так и с левой стороны, по желанию стрелка (базовая комплектация – правосторонняя группа (правая/правый порт). В конструкции карабина использован двухсторонний двухпозиционный предохранитель (огонь и предохранение); имеется планка типа Пикатинни для монтажа современных оптических прицелов и тактического обвеса; шахта унифицирована под магазины компании MAGPUL; двухпозиционный газоотводный двигатель с возможностью регулировки.
Помимо всего перечисленного выше к конструктивным особенностям нового карабина компании ORSIS относится то, что существует возможность установки на оружие прикладов разных конструкций с использованием дополнительного переходника (телескопические, складные или жесткие). В зависимости от комплектации оружия на карабин ставится одно- или двухсторонняя кнопка сброса магазина. Посадочное место на дульной части ствола карабина «Брат» унифицировано с карабинами популярной во всем мире серии AR.
Как рассказал агентству РИА Новости стрелок-испытатель компании ORSIS Дмитрий Кузнецов, главное ноу-хау компании – технология обработки ствола. «Есть три метода: ковка, дорнование и метод однопроходного резания. Большинство наших конкурентов на рынке стрелкового оружия используют первые два метода, в ORSIS же решили остановиться на третьем методе. Специальный резец, который называется шпалером, за каждый проход через канал ствола обрабатывает один нарез. Всего необходимо порядка 80-100 проходов шпалера. Данная технология позволяет российскому производителю высокоточного оружия получить на выходе практически идеальную геометрию канала ствола, а это, в свою очередь, положительным образом влияет на кучность и точность оружия при стрельбе».
Заявленная кучность стрельбы для карабина ORSIS-К15 «Брат» на дистанции 100 метров не превышает одной угловой минуты (MOA — Minute of angle), это очень хорошее значение для гражданского полуавтоматического оружия. Проще говоря, если подготовленный стрелок выпустит весь магазин карабина в одну точку, то расстояние между самыми удаленными друг от друга пробоинами на мишени должно составить всего 2,9 сантиметра. Для полуавтоматического карабина, который в версии для спортивной стрельбы обладает стволом длиной всего 405 мм, это выдающийся результат.
«Не менее важна для любого профессионального стрелка – не важно военный он или гражданский – возможность настройки карабина под себя – поясняет Дмитрий Кузнецов – у ORSIS-К15 с возможностью тюнинга все в порядке. На крышке ствольной коробки карабина имеется планка типа Пикатинни, предназначенная для монтажа различных современных прицелов. Сама ствольная коробка оружия выполнена из двух частей по типу карабинов серии AR – благодаря такому решению прицельные приспособления при чистке и разборке оружия можно не снимать. Рукоятка затвора карабина «Брат» по желанию заказчика может быть установлена слева или справа. Предохранитель карабина также двусторонний. Приклад регулируемый, однако имеется возможность установить любой другой на свой вкус. Это же относится и к дульному тормозу-компенсатору». В базовой комплектации используется дульный тормоз-компенсатор ORSIS модели 008.
Корреспондент РИА Новости, опробовавший карабин К-15 в деле и никогда прежде не стрелявший из снайперского оружия, отметил, что данная модель произвела на него откровенно приятные впечатления. По его словам, ORSIS-K15 «Брат» эргономичен, «ухватист» и, как всё по-настоящему качественное оружие, красив. При этом он отметил внушительный вес карабина – более 5 кг с установленным оптическим прицелом. Для неподготовленного человека тяжеловато, хотя для снайперского оружия это не считается недостатком, так как стрельба ведется обычно с упора или с коротких сошек, расположенных под цевьем. Также большой вес оружия частично компенсирует отдачу при выстреле.
Для карабина ORSIS-K15 «Брат» производителем заявлена цена от 200 000 рублей в базовой комплектации. Цена достаточно «кусачая», на рынке гражданского оружия представлено большое количество полуавтоматических карабинов гораздо меньшей стоимости, но большинство из них значительно уступают «Брату» в точности и кучности стрельбы. О поступлении универсального тактического самозарядного карабина под патрон 7,62х51 мм (.308 Win) в продажу, компания ORSIS сообщила в конце января 2018 года. В сообщении указывалось, что 200 000 рублей цена для первых 100 экземпляров карабина, также первым 100 покупателям новинки компания обещала приятные бонусы. В базовой комплектации клиентам доступен карабин с черным коррозионностойким покрытием Cerakote – Black Graphite.
Тактико-технические характеристики ORSIS-K15 «Брат» (данные официального сайт):
Калибр – .308 Win (7,62х51).
Длина ствола – 508 мм (охотничье исполнение), 405 мм (спортивное исполнение).
Количество нарезов – 4 шт.
Усилие спуска – 2,5 кгс (охотничье исполнение), 1,5 кгс (спортивное исполнение).
Длина в разложенном состоянии – 1090 мм.
Длина в сложенном состоянии – 840 мм (только для спортивного исполнения).
Масса с пустым магазином без оптического прицела – не более 5 кг.
Заявленная кучность стрельбы на 100 метров – не более 1-1,5 МОА.
Вместимость магазина – 10 патронов.
Эффективная дистанция стрельбы – 800 м.
Источники информации:
http://www.orsis.com
https://ria.ru/defense_safety/20181031/1531799126.html
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/orsis-k-15-brat-novaya-samozaryadnaya-vintovka
Не исключено, что со временем данный образец российского стрелкового оружия заинтересует и представителей силовых ведомств, неслучайно карабин регулярно выставляется и на оборонных выставках. Заявленные производителем эксплуатационные характеристики карабина, также не исключают его использования военными. В ORSIS уверяют, что карабин в состоянии работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов Цельсия, а также в специальных условиях: дождь, снег, грязь, песок не должны стать особой помехой для стрелка.
Компоновочно карабин базируется на платформе AR-15, но имеется и ряд существенных конструктивных отличий, включая двухпозиционный газовый регулятор, применение газового двигателя с коротким ходом газового поршня, поворотный затвор с двумя боевыми упорами. Металлические детали карабина «Брат» изготовлены из алюминиевых сплавов и высокопрочных конструкционных сталей, а пластмассовые элементы – из стеклонаполнненного полиамида. Применение в конструкции подобных материалов делает карабин достаточно легким и надежным в эксплуатации.
Запирание затвора карабина ORSIS-K15 осуществляется с поворотом на два боевых упора, при этом конструкция обеспечивает жесткое отражение стреляной гильзы. Допускается установка рукоятки перезаряжания оружия как с правой, так и с левой стороны, по желанию стрелка (базовая комплектация – правосторонняя группа (правая/правый порт). В конструкции карабина использован двухсторонний двухпозиционный предохранитель (огонь и предохранение); имеется планка типа Пикатинни для монтажа современных оптических прицелов и тактического обвеса; шахта унифицирована под магазины компании MAGPUL; двухпозиционный газоотводный двигатель с возможностью регулировки.
Помимо всего перечисленного выше к конструктивным особенностям нового карабина компании ORSIS относится то, что существует возможность установки на оружие прикладов разных конструкций с использованием дополнительного переходника (телескопические, складные или жесткие). В зависимости от комплектации оружия на карабин ставится одно- или двухсторонняя кнопка сброса магазина. Посадочное место на дульной части ствола карабина «Брат» унифицировано с карабинами популярной во всем мире серии AR.
Как рассказал агентству РИА Новости стрелок-испытатель компании ORSIS Дмитрий Кузнецов, главное ноу-хау компании – технология обработки ствола. «Есть три метода: ковка, дорнование и метод однопроходного резания. Большинство наших конкурентов на рынке стрелкового оружия используют первые два метода, в ORSIS же решили остановиться на третьем методе. Специальный резец, который называется шпалером, за каждый проход через канал ствола обрабатывает один нарез. Всего необходимо порядка 80-100 проходов шпалера. Данная технология позволяет российскому производителю высокоточного оружия получить на выходе практически идеальную геометрию канала ствола, а это, в свою очередь, положительным образом влияет на кучность и точность оружия при стрельбе».
Заявленная кучность стрельбы для карабина ORSIS-К15 «Брат» на дистанции 100 метров не превышает одной угловой минуты (MOA — Minute of angle), это очень хорошее значение для гражданского полуавтоматического оружия. Проще говоря, если подготовленный стрелок выпустит весь магазин карабина в одну точку, то расстояние между самыми удаленными друг от друга пробоинами на мишени должно составить всего 2,9 сантиметра. Для полуавтоматического карабина, который в версии для спортивной стрельбы обладает стволом длиной всего 405 мм, это выдающийся результат.
«Не менее важна для любого профессионального стрелка – не важно военный он или гражданский – возможность настройки карабина под себя – поясняет Дмитрий Кузнецов – у ORSIS-К15 с возможностью тюнинга все в порядке. На крышке ствольной коробки карабина имеется планка типа Пикатинни, предназначенная для монтажа различных современных прицелов. Сама ствольная коробка оружия выполнена из двух частей по типу карабинов серии AR – благодаря такому решению прицельные приспособления при чистке и разборке оружия можно не снимать. Рукоятка затвора карабина «Брат» по желанию заказчика может быть установлена слева или справа. Предохранитель карабина также двусторонний. Приклад регулируемый, однако имеется возможность установить любой другой на свой вкус. Это же относится и к дульному тормозу-компенсатору». В базовой комплектации используется дульный тормоз-компенсатор ORSIS модели 008.
Корреспондент РИА Новости, опробовавший карабин К-15 в деле и никогда прежде не стрелявший из снайперского оружия, отметил, что данная модель произвела на него откровенно приятные впечатления. По его словам, ORSIS-K15 «Брат» эргономичен, «ухватист» и, как всё по-настоящему качественное оружие, красив. При этом он отметил внушительный вес карабина – более 5 кг с установленным оптическим прицелом. Для неподготовленного человека тяжеловато, хотя для снайперского оружия это не считается недостатком, так как стрельба ведется обычно с упора или с коротких сошек, расположенных под цевьем. Также большой вес оружия частично компенсирует отдачу при выстреле.
Для карабина ORSIS-K15 «Брат» производителем заявлена цена от 200 000 рублей в базовой комплектации. Цена достаточно «кусачая», на рынке гражданского оружия представлено большое количество полуавтоматических карабинов гораздо меньшей стоимости, но большинство из них значительно уступают «Брату» в точности и кучности стрельбы. О поступлении универсального тактического самозарядного карабина под патрон 7,62х51 мм (.308 Win) в продажу, компания ORSIS сообщила в конце января 2018 года. В сообщении указывалось, что 200 000 рублей цена для первых 100 экземпляров карабина, также первым 100 покупателям новинки компания обещала приятные бонусы. В базовой комплектации клиентам доступен карабин с черным коррозионностойким покрытием Cerakote – Black Graphite.
Тактико-технические характеристики ORSIS-K15 «Брат» (данные официального сайт):
Калибр – .308 Win (7,62х51).
Длина ствола – 508 мм (охотничье исполнение), 405 мм (спортивное исполнение).
Количество нарезов – 4 шт.
Усилие спуска – 2,5 кгс (охотничье исполнение), 1,5 кгс (спортивное исполнение).
Длина в разложенном состоянии – 1090 мм.
Длина в сложенном состоянии – 840 мм (только для спортивного исполнения).
Масса с пустым магазином без оптического прицела – не более 5 кг.
Заявленная кучность стрельбы на 100 метров – не более 1-1,5 МОА.
Вместимость магазина – 10 патронов.
Эффективная дистанция стрельбы – 800 м.
Источники информации:
http://www.orsis.com
https://ria.ru/defense_safety/20181031/1531799126.html
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/orsis-k-15-brat-novaya-samozaryadnaya-vintovka
- Автор:
- Юферев Сергей