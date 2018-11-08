Французский историк - Макрону: Героизм русских в мировых войнах сохранил Францию

Прежде чем делать такие заявления, необходимо вспомнить, что без героической борьбы русских, без огромных потерь царской армии осенью 1914 года, немецкая машина могла бы раздавить нашу армию на западном фронте. Разве это не повод, чтобы воздать должное 1,8 млн погибших российской армии? Русские дважды спасали нашу республику в XX веке. В 1914-1917 они сдержали немцев, а в 1941-1945 сделали всё, чтобы победить нацизм, дав возможность де Голлю создать нашу новую республиканскую систему.

Пять миллионов смертей, гражданских и военных, во время Первой мировой войны. Двадцать семь миллионов смертей, гражданских и военных, между 1941 и 1945 годами. Это цена, оплаченная царской империей и Советским Союзом за защиту свободы в Европе. Мы тщетно ждали западноевропейского жеста в отношении России в 1989-1990 годах. Но ни один немецкий канцлер никогда не ездил в Москву, чтобы повторить жест при визите в Реймс, встать на колени как Вилли Брандт в Варшаве, сделать историческое рукопожатие в Вердене.