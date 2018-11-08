Французский историк - Макрону: Героизм русских в мировых войнах сохранил Францию
Издание Atlantico публикует статью французского историка Эдуара Юссона (Edouard Husson), в которой тот высказывает своё мнение по поводу событий, связанных с двумя мировыми войнами. В заголовке статьи Юссон предлагает президенту Франции Эммануэлю Макрону перечитать учебники истории. Такая реакция со стороны известного во Франции историка последовала после того, как Макрон за несколько дней до празднования 100-летия окончания Первой мировой войны назвал Россию врагом.
Нужно напомнить, что Макрон, 6 ноября заявляя о необходимости создания европейской армии, сообщал, что эта армия без помощи США сможет противостоять России и Китаю. Такое заявление президент Франции сделал, находясь в Вердене.
Юссон говорит о том, что Макрон сделал парадоксальное заявление. Место, которое пропитано военной историей, он использовал для милитаристских заявлений, но после этого вдруг добавил, что собирается добиваться мира.
Эдуар Юссон призвал Макрона, заявляющего о необходимости военного противостояния с Россией, вспомнить, какую цену заплатила русская армия в той же Первой мировой, чтобы Франция осталась на карте Европы.
Из материала:
Юссон:
Нужно напомнить, что Макрон, 6 ноября заявляя о необходимости создания европейской армии, сообщал, что эта армия без помощи США сможет противостоять России и Китаю. Такое заявление президент Франции сделал, находясь в Вердене.
Юссон говорит о том, что Макрон сделал парадоксальное заявление. Место, которое пропитано военной историей, он использовал для милитаристских заявлений, но после этого вдруг добавил, что собирается добиваться мира.
Эдуар Юссон призвал Макрона, заявляющего о необходимости военного противостояния с Россией, вспомнить, какую цену заплатила русская армия в той же Первой мировой, чтобы Франция осталась на карте Европы.
Из материала:
Прежде чем делать такие заявления, необходимо вспомнить, что без героической борьбы русских, без огромных потерь царской армии осенью 1914 года, немецкая машина могла бы раздавить нашу армию на западном фронте. Разве это не повод, чтобы воздать должное 1,8 млн погибших российской армии? Русские дважды спасали нашу республику в XX веке. В 1914-1917 они сдержали немцев, а в 1941-1945 сделали всё, чтобы победить нацизм, дав возможность де Голлю создать нашу новую республиканскую систему.
Юссон:
Пять миллионов смертей, гражданских и военных, во время Первой мировой войны. Двадцать семь миллионов смертей, гражданских и военных, между 1941 и 1945 годами. Это цена, оплаченная царской империей и Советским Союзом за защиту свободы в Европе. Мы тщетно ждали западноевропейского жеста в отношении России в 1989-1990 годах. Но ни один немецкий канцлер никогда не ездил в Москву, чтобы повторить жест при визите в Реймс, встать на колени как Вилли Брандт в Варшаве, сделать историческое рукопожатие в Вердене.
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