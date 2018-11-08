СМИ Гонконга (КНР): Трамп - второй Горбачёв, и он развалит США
Издание Asia Times (Гонконг, Китай) выпустило материал, в котором подробно рассматривается фигура нынешнего президента Соединённых Штатов Америки. В издании отмечаются экономические успехи США, о которых в последнее время постоянно говорит Дональд Трампа, предъявляя эти успехи как личную заслугу.
В материале говорится, что та «перестройка», которую Трамп пытается проводить, может в конечном итоге скинуть США с кресла (трона) сверхдержавы. При этом автор приводит историческую аналогию, говоря о том, что политика Трампа в чём-то похожа на политику Михаила Горбачёва, приведшую к развалу СССР. Аналогия в том смысле, что Горбачёв также заявлял об экономических успехах внутри страны, добытых его «персональным вкладом», рассказывал об открытости для диалога с зарубежными лидерами. И диалог действительно шёл. Идёт он и у Трампа, вот только продуктом этого диалога в нынешнем американском случае чаще всего является выставление барьеров. Да и сдаёт ли Трамп интересы Америки?
В материале говорится, что весь экономический успех Трампа связан с тем, что нарастают заимствования. Растёт дефицит бюджета США. Госдолг Штатов приближается к отметке в 22 трлн долларов и ежегодно требует всё большего процента ВВП для обслуживания.
Из материала:
Здесь нужно сделать ремарку и задаться вопросом: гонконгский автор в курсе того, что Михаил Горбачёв сегодня ещё имеет не только дух, но и плоть?.. По всей видимости, в курсе. А это была своеобразная метафора.
Далее из статьи:
В материале говорится, что та «перестройка», которую Трамп пытается проводить, может в конечном итоге скинуть США с кресла (трона) сверхдержавы. При этом автор приводит историческую аналогию, говоря о том, что политика Трампа в чём-то похожа на политику Михаила Горбачёва, приведшую к развалу СССР. Аналогия в том смысле, что Горбачёв также заявлял об экономических успехах внутри страны, добытых его «персональным вкладом», рассказывал об открытости для диалога с зарубежными лидерами. И диалог действительно шёл. Идёт он и у Трампа, вот только продуктом этого диалога в нынешнем американском случае чаще всего является выставление барьеров. Да и сдаёт ли Трамп интересы Америки?
В материале говорится, что весь экономический успех Трампа связан с тем, что нарастают заимствования. Растёт дефицит бюджета США. Госдолг Штатов приближается к отметке в 22 трлн долларов и ежегодно требует всё большего процента ВВП для обслуживания.
Из материала:
Над США уже летает дух Горбачёва.
Здесь нужно сделать ремарку и задаться вопросом: гонконгский автор в курсе того, что Михаил Горбачёв сегодня ещё имеет не только дух, но и плоть?.. По всей видимости, в курсе. А это была своеобразная метафора.
Далее из статьи:
Последняя империя на планете близка к краху. Но это отличная новость для современного мира, так как все его субъекты наконец-то смогут выстроить по-настоящему равные и партнёрские отношения. И за всё это можно будет поблагодарить человека, который сегодня находится в Белом доме, - второго Горбачёва.
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