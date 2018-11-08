В США осуществлён тестовый пуск МБР Minuteman III

Эта проверка никак не связана с какими-либо событиями, происходящими в мире.

В США проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск ракеты шахтного базирования был осуществлён с базы военно-воздушных сил США Ванденберг (Калифорния). МБР, как заявляет пресс-служба командования, была запущена с той целью, чтобы проверить параметры точности и надёжной работы бортовых систем.Из сообщения пресс-службы:Испытательная команда отмечает, что ракета не несла ядерного заряда, и в итоге точно поразила цель в Тихом океане.Предыдущие подобного рода испытания проводились в июле. Тогда завершились они неудачей. В ходе полёта проявила себя, как заявлено военным командованием, «аномалия». Эта аномалия привели к тому, что МБР пришлось переводить в режим самоликвидации над Тихим океаном. О какой конкретно аномалии идёт речь, не сообщается.Minuteman III является единственной американской МБР наземного базирования. Ранее предполагалось, что эти ракеты будут оставаться на вооружении США до 2020 года. Однако тестовые пуски этих ракет позволяют сделать вывод о том, что США могут продлить срок их службы, параллельно занимаясь модернизацией «Минитменов».