Обнародован список подписавших соглашение о единой евроармии стран

Несколько стран Европы откликнулись на призыв французского президента Макрона о создании европейских коалиционных вооружённых сил. Напомним, что 6 ноября Эммануэль Макрон заявил, что европейская армия позволит в плане безопасности снизить зависимость от США и даст возможность противостоять России и Китаю.К соглашению о создании коалиционной армии ЕС подключились в итоге 9 стран Старого света. Помимо самой Франции это Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Португалия и Эстония.Отмечается, что формируется единое командование, которое займётся оценкой угроз европейской безопасности и подбором вариантов реагирования на кризисные ситуации.Нужно напомнить, что ранее единое европейское военизированное формирование уже было создано. Речь идёт об общеевропейской пограничной службе, главной задачей которой на сегодняшний день является «контроль над потоками мигрантов». Как единая погранслужба ЕС с этой задачей справляется, - отдельный вопрос.Контингент европейской армии, по решению стран, достигших соглашения о её создании, должен периодически проводить совместные учения. При этом отмечается, что европейская армия будет существовать параллельно структурам НАТО в Европе.На данный момент обозначились и страны, раскритиковавшие идею Макрона. Так, в Польше заявили, что Европа может чувствовать себя в полной безопасности только в тесном взаимодействии с США. Ранее Варшава направила запрос в Вашингтон о возможности размещения в стране постоянной американской военной базы. Также нужно напомнить, что в эти дни на территории Польши и прибалтийских республик проходят учения под названием «Анаконда-2018».