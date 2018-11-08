Яму на спутниковом снимке назвали местом размещения лазерной установки "Пересвет"
Зарубежные блоги занимаются активным мониторингом военной и военно-технической деятельности России. При этом часто ссылки идут на спутниковые снимки, в описании которых авторы прибегают к предположениям и домыслам, и эти предположения в итоге нередко не находят официальных подтверждений.
В электронном издании «Лента.ру» вышел материал со ссылкой на микроблог @reutersanders в Твиттере.
В этом материале, носящем название «Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой» заявлено, что спутниковые снимки позволяют сделать вывод о том, что российские боевые лазеры «Пересвет» якобы размещены на территории Республики Марий Эл.
В заметке постоянно используется термин «вероятно». Например:
Значит ли это, что всякая вырытая на территории войсковой части ВС РФ яма отныне рассматривается как место для стационарного размещения новейшего оружия?
Тот же блогер, на которого ссылается «Лента», заявляет, что боевые лазеры «Пересвет», "возможно", располагаются под Новосибирском.
Все эти публикации с представлением спутниковых снимков могут говорить с одной стороны о предположительном характере заявлений о размещении военной техники на территории РФ. С другой стороны они же могут стать импульсом к развитию систем маскировки такого рода объектов, если конечно маскировка в данной ситуации вообще является актуальной, ведь маскировать ямы, мягко говоря, странно.
В электронном издании «Лента.ру» вышел материал со ссылкой на микроблог @reutersanders в Твиттере.
В этом материале, носящем название «Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой» заявлено, что спутниковые снимки позволяют сделать вывод о том, что российские боевые лазеры «Пересвет» якобы размещены на территории Республики Марий Эл.
В заметке постоянно используется термин «вероятно». Например:
Вероятно, для стационарного размещения «Пересвета» в земле было вырыто углубление.
Значит ли это, что всякая вырытая на территории войсковой части ВС РФ яма отныне рассматривается как место для стационарного размещения новейшего оружия?
Тот же блогер, на которого ссылается «Лента», заявляет, что боевые лазеры «Пересвет», "возможно", располагаются под Новосибирском.
Все эти публикации с представлением спутниковых снимков могут говорить с одной стороны о предположительном характере заявлений о размещении военной техники на территории РФ. С другой стороны они же могут стать импульсом к развитию систем маскировки такого рода объектов, если конечно маскировка в данной ситуации вообще является актуальной, ведь маскировать ямы, мягко говоря, странно.
- Использованы фотографии:
- https://tvzvezda.ru, @reutersanders