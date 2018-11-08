В РФ продолжается разработка перспективного бомбардировщика
Российские конструкторы продолжают работы по созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации, передает РИА Новости сообщение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что работы по развитию этого проекта находятся на особом контроле у верховного главнокомандующего и министра обороны.
Кроме того, большое внимание уделяется модернизации стратегических ракетоносцевТу-160М и Ту-95МС, а также восстановлению производства Ту-160М. За счет обновления этих машин существенно усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил России.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий.
В октябре был объявлен конкурс на ОКР по двигателю авиакомплекса. В конкурсной документации содержится требование заказчика о том, что основная и дублирующая электронные системы силовой установки должны обеспечивать полет бомбардировщика продолжительностью до 30 часов.
Также согласно требованиям, системы гидромеханического регулирования и топливопитания должны функционировать при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g при температурах окружающей среды от -60 до +50Сº. При этом срок службы изделий должен составлять 12 лет с возможностью его продления до 21 года.
Кроме того, заказчик работ подчеркнул, что двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерных вооружений.
В начале 2018 года Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера, выразил надежду, что испытания ПАК ДА начнутся ближе к 2024 году. Он также сообщил, что в текущем году КБ Туполева приступило к активной фазе проектирования авиакомплекса.
Отмечается, что работы по развитию этого проекта находятся на особом контроле у верховного главнокомандующего и министра обороны.
Кроме того, большое внимание уделяется модернизации стратегических ракетоносцевТу-160М и Ту-95МС, а также восстановлению производства Ту-160М. За счет обновления этих машин существенно усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил России.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий.
В октябре был объявлен конкурс на ОКР по двигателю авиакомплекса. В конкурсной документации содержится требование заказчика о том, что основная и дублирующая электронные системы силовой установки должны обеспечивать полет бомбардировщика продолжительностью до 30 часов.
Также согласно требованиям, системы гидромеханического регулирования и топливопитания должны функционировать при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g при температурах окружающей среды от -60 до +50Сº. При этом срок службы изделий должен составлять 12 лет с возможностью его продления до 21 года.
Кроме того, заказчик работ подчеркнул, что двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерных вооружений.
В начале 2018 года Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера, выразил надежду, что испытания ПАК ДА начнутся ближе к 2024 году. Он также сообщил, что в текущем году КБ Туполева приступило к активной фазе проектирования авиакомплекса.
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- Минобороны РФ