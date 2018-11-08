СМИ: Похищен и убит ещё один саудовский журналист

Международные правозащитные организации распространяют сообщения об убийстве ещё одного саудовского журналиста. Речь идёт о человеке по имени Турки Азизе аль-Джассере. Сам Джассер некоторое время назад перебрался в Объединённые Арабские Эмираты, где занимался журналистскими расследованиями, публикуя факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии.Как сообщает ближневосточная пресса, Аль-Джассера, который публиковал свои материалы в Твиттере под ником Kashkool, сдали саудовским спецслужбам представители агентуры в ОАЭ. Журналист был похищен ещё в марте, однако о похищении стало известно на фоне сведений об убийстве Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии.По некоторым данным, Аль-Джассера поместили в тюрьму, где, как утверждается, его подвергли пыткам, в результате которых журналист скончался.Официального подтверждения факта смерти Турки Азиза аль-Джассера Саудовская Аравия не приводит. При этом нужно напомнить, что изначально Эр-Рияд не признавал и факта смерти Хашогги в консульстве СА в Стамбуле. Генконсул утверждал, что никакого убийства не было, и Джамаль Хашогги консульство якобы покинул сам. Хашогги в итоге действительно «покинул» здание консульства, но уже не будучи живым. Его тело, как утверждает полиция Турции, было уничтожено в одном из колодцев на территории дипмиссии. И к исследованию содержимого этого колодца саудиты турецкую полицию не допускают до сих пор. Что говорить о возможности провести прозрачное расследование на территории самой Саудовской Аравии.Напомним, что ранее президент США отказался от ввода санкций в отношении Саудовской Аравии за убийство Джамаля Хашогги, заявив, что санкции могут оттолкнуть такого важного партнёра как Эр-Рияд.