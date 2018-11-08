В Киеве назвали основную версию разрывов миномётов «Молот»
Украинская военная прокуратура считает основной версией разрывов минометов «Молот» двойное заряжание, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
В июле МО Украины сообщило разрыве миномета во время стрельбы на полигоне в Ровенской области, в результате которого 3 военнослужащих были убиты и 9 получили ранения. После ЧП применение «Молотов» было приостановлено. Возбуждено уголовное производство по статье «Нарушение правил обращения с оружием».
В сентябре стало известно о разрыве миномета в Донбассе. Тогда пострадали двое военнослужащих.
В рамках уголовного дела следователи также отрабатывают версию ненадлежащего качества изделий, в связи с чем продолжается проведение комплексной экспертизы, в ходе которой проверяется техническое состояние минометов и соответствие их ТТХ заявленным производителем.
Кроме того, государственная аудиторская служба по требованию прокуратуры проводит проверку, насколько рационально используются бюджетные средства Минобороны. В свою очередь следствие выясняет, не было ли злоупотреблений со стороны должностных лиц оборонного ведомства при заключении контракта с заводом-изготовителем минометов.
Однако к настоящему времени «объективных данных», указывающих не ненадлежащее качество изделий, получить не удалось, говорится в релизе военной прокуратуры.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день одной из основных версий разрывов минометов являются «факты двойного заряжания» и «нарушения порядка проведения стрельб».
Расследование причин инцидентов в рамках уголовного производства продолжается.
В июле МО Украины сообщило разрыве миномета во время стрельбы на полигоне в Ровенской области, в результате которого 3 военнослужащих были убиты и 9 получили ранения. После ЧП применение «Молотов» было приостановлено. Возбуждено уголовное производство по статье «Нарушение правил обращения с оружием».
В сентябре стало известно о разрыве миномета в Донбассе. Тогда пострадали двое военнослужащих.
В рамках уголовного дела следователи также отрабатывают версию ненадлежащего качества изделий, в связи с чем продолжается проведение комплексной экспертизы, в ходе которой проверяется техническое состояние минометов и соответствие их ТТХ заявленным производителем.
Кроме того, государственная аудиторская служба по требованию прокуратуры проводит проверку, насколько рационально используются бюджетные средства Минобороны. В свою очередь следствие выясняет, не было ли злоупотреблений со стороны должностных лиц оборонного ведомства при заключении контракта с заводом-изготовителем минометов.
Однако к настоящему времени «объективных данных», указывающих не ненадлежащее качество изделий, получить не удалось, говорится в релизе военной прокуратуры.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день одной из основных версий разрывов минометов являются «факты двойного заряжания» и «нарушения порядка проведения стрельб».
Расследование причин инцидентов в рамках уголовного производства продолжается.
- Использованы фотографии:
- https://uk.wikipedia.org