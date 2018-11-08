Военная прокуратура Украины: Взрывы под Ичней - это диверсия

Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем.

На Украине озвучили предварительные итоги расследования причин взрывов и пожара на арсенале №6 в районе посёлка Дружба под Ичней (Черниговская область). В ходе брифинга военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил о том, что следственная группа пришла к «однозначному» выводу: причиной инцидента на военных складах близ населённого пункта Ичня стали действия диверсантов.Речь идёт о взрывах и на складах боеприпасов в Черниговской области, которые (взрывы) начались 9 октября примерно в 3:30 по местному времени. В итоге тысячи тонн боеприпасов были уничтожены огнём. ВСУ лишились основной доли снарядов для реактивных систем залпового огня.Рябенко на брифинге:О том, зачем кому-то понадобилось закладывать взрывчатку там, где её изначально - многие тонны, Рябенко не сообщил.По словам украинского военного прокурора, проводится комплексная судебная экспертиза при участии специалистов Киевского НИИ. Отмечено, что изучаются «баллистические составляющие». По итогам экспертизы планируется принятие процессуального решения.Ранее Главная военная прокуратура Украины приняла решение о засекречивании судебных решений по инциденту на арсенале в Ичне. А до принятия такого рода решения украинские военные объявили, что близ арсенала якобы были замечены двое неизвестных в камуфляже, которых впоследствии выдвинувшаяся тревожная группа обнаружить не смогла.Президент Украины Порошенко уже через несколько часов после первого взрыва заявил, что виновных нужно искать в России, «так как по прямой до российской границы от Ични около 160 км».