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Парубий: Европа попадёт в зависимость от России из-за "Северного потока-2"

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Европейская безопасность может быть нарушена, а Европа попадет в зависимость от России, если продолжит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед", сообщает Укринформ.

Парубий: Европа попадёт в зависимость от России из-за "Северного потока-2"



Спикер Верховной Рады заявил, что Киев всеми силами пытается предостеречь Европу от печальной участи стать экономически зависимой от России. По его словам, за безопасность Европы радеют украинский парламент, правительство и президент Украины, которые выступают и предостерегают Европу от участия в строительстве "Северного потока-2". А основная причина такой заботы о Европе заключается вовсе не в желании сохранить поступление денежных средств от России за транзит газа, а желание уберечь политическую верхушку Европы от коррумпированного "энергетического кнута России".

Также Парубий заявил, что он лично выдвигает идею привлечь к использованию украинской газотранспортной системы (ГТС) Соединенные Штаты. По его мнению это поможет защите ГТС от России и не позволит Москве взять ее под свой контроль.

Газопровод "Северный поток - 2" соединит Россию и Германию с помощью двух ниток, проложенных по дну Балтийского моря. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд. кубометров газа в год. С вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия может не только значительно сократить прокачку газа через украинскую ГТС, но и полностью отказаться от ее использования, что до дрожи в коленках пугает нынешнюю украинскую власть, боящуюся потерять огромный источник доходов.
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