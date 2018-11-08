Парубий: Европа попадёт в зависимость от России из-за "Северного потока-2"

Европейская безопасность может быть нарушена, а Европа попадет в зависимость от России, если продолжит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед", сообщает Укринформ.Спикер Верховной Рады заявил, что Киев всеми силами пытается предостеречь Европу от печальной участи стать экономически зависимой от России. По его словам, за безопасность Европы радеют украинский парламент, правительство и президент Украины, которые выступают и предостерегают Европу от участия в строительстве "Северного потока-2". А основная причина такой заботы о Европе заключается вовсе не в желании сохранить поступление денежных средств от России за транзит газа, а желание уберечь политическую верхушку Европы от коррумпированного "энергетического кнута России".Также Парубий заявил, что он лично выдвигает идею привлечь к использованию украинской газотранспортной системы (ГТС) Соединенные Штаты. По его мнению это поможет защите ГТС от России и не позволит Москве взять ее под свой контроль.Газопровод "Северный поток - 2" соединит Россию и Германию с помощью двух ниток, проложенных по дну Балтийского моря. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд. кубометров газа в год. С вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия может не только значительно сократить прокачку газа через украинскую ГТС, но и полностью отказаться от ее использования, что до дрожи в коленках пугает нынешнюю украинскую власть, боящуюся потерять огромный источник доходов.