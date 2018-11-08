Шрёдер: признание Крыма российской территорией неизбежно
Международной общественности рано или поздно придется признать Крым составной частью России, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Aachener Nachrichten.
Было бы большой ошибкой полагать, что кто-либо из будущих российских президентов отменит решение о присоединении Крыма. Российский Крым – это реальность, которую рано или поздно придется признать, сказал Шредер журналисту.
При этом он напомнил, что полуостров ранее принадлежал России. Он был в ее составе до 1954 года, когда «власть имущий Никита Хрущев подарил Крым Украине, находившейся в то время в составе СССР».
Хрущев не предвидел распада Советского Союза, думая, что он будет существовать так же долго, как Католическая церковь. Но этого, к счастью, не произошло, отметил он.
На вопрос, каким образом партнерство Германии с Путиным повлияет на ситуацию в Европе, Шредер ответил, что речь должна идти не о Путине, а о стратегическом интересе Германии – энергетической и экономической сферах. Причем мир и экономическая стабильность нужны не только Германии, но и всей Европе.
У Вашингтона же другие планы в отношении Москвы, отметил экс-канцлер. Американцы не хотят видеть сильную Россию, которая наряду с Китаем становится очередным политическим конкурентом. Их можно понять. Но это поведение не должна копировать Европа – между ней и Россией нет Атлантического океана. РФ останется соседом с Путиным или без него. Поэтому не надо зацикливаться на нынешнем российском лидере, это не помогает ни сейчас, ни поможет и в будущем.
Кроме того, без России не может быть прочного мира в Европе – это признание было краеугольным камнем политики всех федеральных канцлеров, заявил Шредер.
Было бы большой ошибкой полагать, что кто-либо из будущих российских президентов отменит решение о присоединении Крыма. Российский Крым – это реальность, которую рано или поздно придется признать, сказал Шредер журналисту.
При этом он напомнил, что полуостров ранее принадлежал России. Он был в ее составе до 1954 года, когда «власть имущий Никита Хрущев подарил Крым Украине, находившейся в то время в составе СССР».
Хрущев не предвидел распада Советского Союза, думая, что он будет существовать так же долго, как Католическая церковь. Но этого, к счастью, не произошло, отметил он.
На вопрос, каким образом партнерство Германии с Путиным повлияет на ситуацию в Европе, Шредер ответил, что речь должна идти не о Путине, а о стратегическом интересе Германии – энергетической и экономической сферах. Причем мир и экономическая стабильность нужны не только Германии, но и всей Европе.
У Вашингтона же другие планы в отношении Москвы, отметил экс-канцлер. Американцы не хотят видеть сильную Россию, которая наряду с Китаем становится очередным политическим конкурентом. Их можно понять. Но это поведение не должна копировать Европа – между ней и Россией нет Атлантического океана. РФ останется соседом с Путиным или без него. Поэтому не надо зацикливаться на нынешнем российском лидере, это не помогает ни сейчас, ни поможет и в будущем.
Кроме того, без России не может быть прочного мира в Европе – это признание было краеугольным камнем политики всех федеральных канцлеров, заявил Шредер.
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