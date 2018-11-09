Израильский эксперт высказал своё мнение о сталинских репрессиях

Ещё в 50-е годы прошлого века началось формирование обобщённого демонизированного образа сталинского периода, неотъемлемой частью которого были репрессии. Рассмотрение событий тех лет с других ракурсов встречали и продолжают встречать серьёзный отпор. Многие известные общественные и политические деятели до сих пор обвиняют коммунистов в организациях массовых репрессий, происходивших в советские годы.Общественный деятель Яков Кедми, гость ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», высказывает свою точку зрения на репрессии в советский период.Он считает, что перед тем как ставить ярлыки на определённых исторических периодах, нужно сначала объективно изучить, что на самом деле происходило в тот период не в угоду политической конъюнктуре и тем, кто пытается на этой теме спекулировать. Изучать же события тех лет нужно не по произведениям литературы, а исключительно по историческим документам, - убеждён Кедми.По словам израильского эксперта, отождествлять коммунизм исключительно с репрессиями и репрессивным аппаратом - то же самое, как отождествлять христианство с инквизицией и ничем больше.Какие ещё аргументы привёл общественный деятель - в ролике из эфира ТК "Россия 1":