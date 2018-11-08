NI: У США нет защиты от российских ракет, да и не было никогда
Американское издание National Interest заявляет, что России для того, чтобы уничтожить Соединенные Штаты, даже не потребуются новейшие системы "Авангард", так как у США нет полноценной системы противоракетной обороны, способной отразить удар даже существующих на данный момент баллистических ракет.
Издание пишет, что у России сейчас примерно 528 баллистических ракет, которые базируются как на суше, так и под водой, но хватит и малой части от этого количества, чтобы уничтожить Соединенные Штаты. По мнению авторов журнала, США на сегодняшний день не обладают существенной защитой от баллистических ракет. Штаты могут лишь пытаться создать систему, которая с ограниченным успехом "может сбить ракеты, запущенные КНДР или другой маленькой страной". Ни одна система, создаваемая США в 20 веке, так и не заработала, ни Safeguard в 1960-х годах, ни программа Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Также все системы, над которыми сейчас работают в США, не гарантируют того, что смогут остановить ракеты.
Издание подчеркивает, что Россия далеко продвинулась в создании новейшего оружия, которое способно пробить любую противоракетную защиту США, тем более что ее попросту нет и вряд ли будет в будущем.
Издание пишет, что у России сейчас примерно 528 баллистических ракет, которые базируются как на суше, так и под водой, но хватит и малой части от этого количества, чтобы уничтожить Соединенные Штаты. По мнению авторов журнала, США на сегодняшний день не обладают существенной защитой от баллистических ракет. Штаты могут лишь пытаться создать систему, которая с ограниченным успехом "может сбить ракеты, запущенные КНДР или другой маленькой страной". Ни одна система, создаваемая США в 20 веке, так и не заработала, ни Safeguard в 1960-х годах, ни программа Рейгана "Звездные войны" в 1980-х. Также все системы, над которыми сейчас работают в США, не гарантируют того, что смогут остановить ракеты.
Издание подчеркивает, что Россия далеко продвинулась в создании новейшего оружия, которое способно пробить любую противоракетную защиту США, тем более что ее попросту нет и вряд ли будет в будущем.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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